تنطلق اليوم الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث سيتم تحديد هوية فريقين يهبطان، ومركز شاغر لخوض دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.



وستكون هناك 5 مباريات مهمة لتحديد بعض الأمور العالقة قبل انتهاء منافسات البريمييرليغ، وهي: إيفرتون مع بورنموث، ليدز يونايتد أمام توتنهام، برينتفورد بمواجهة مان سيتي، أستون فيلا مع برايتون، ليستر سيتي أمام وست هام.



على الجانب الآخر، تعتبر بقية المباريات غير ذات تأثير كبير، إذ ستؤثر فقط على ارتقاء أو هبوط مركز بجدول الدوري، دون أي تأثير على المسابقات الأوروبية.



وهذا هو حال مباراتي مان يونايتد أمام فولام، ونيوكاسل مع تشلسي، إذ سيكون المركز الثالث فقط على المحك، حيث إن كلا من الفريقين قد ضمنا بالفعل مقاعدهما في دوري الأبطال.



وسيلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل كل من ليفربول، وبرايتون، لكن المركز السابع لايزال على المحك.



ويملك أستون فيلا أفضلية برصيد 58 نقطة وسيلعب المباراة الأخيرة على أرضه أمام برايتون، وإذا فاز فسيؤكد حضوره في المنافسات الأوروبية بعد عقد من الزمن، بينما سيكون التعادل كفيلا بنفس الأمر، طالما لم يفز توتنهام، ولا برينتفورد. ويحتاج توتنهام، الذي سيحل ضيفا على كريستالا بالاس، للتعادل من أجل الوصول لأوروبا إن لم يفز فيلا، بينما سيحتاج برينتفورد ألا يفوز فيلا ولا توتنهام وأن يتغلب هو على مانر سيتي.



وحول مراكز الهبوط، هناك 3 فرق، إيفرتون وليستر وليدز تتنافس على الهبوط.



ويبدأ إيفرتون الجولة برصيد 33 نقطة، لذا يشعر بثقة أكبر، وفي حال فوزه على بورنموث فسيبقى في الدوري الممتاز، وإن تعادل فسيحتاج ألا يفوز ليستر، الذي لديه أفضل فارق في الأهداف من أجل إنقاذ نفسه.



وسيلعب ليستر، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 7 سنوات وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ عامين، على أرضه أمام وست هام، الذي يركز حاليا على نهائي دوري المؤتمر، بينما يستضيف ليدز نظيره توتنهام، وكلاهما يجب أن يفوز وينتظر هزيمة إيفرتون في جوديسون بارك.



كما يتطلع أرسنال لوداع جمهوره على ملعب «الإمارات» بأفضل طريقة ممكنة، عندما يستضيف وولفرهامبتون.

هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب



أصبح النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي أول متوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي في موسم واحد. واحتاج ابن الـ22 فقط لـ35 مباراة، لفرض رقم قياسي جديد في البريمييرليغ بنظامها الحالي مع 36 هدفا، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 34 هدفا في موسم واحد والذي تقاسمه آندي كول وآلان شيرر وصمد نحو ثلاثة عقود ومساهما بشكل كبير في ضمان سيتي لقبه الثالث تواليا. وقال هالاند في بيان لسيتي الذي بلغ أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا: «أنا فخور بأن أصبح أول لاعب يحرز الجائزتين في موسم واحد، شكرا لكل من صوت لي».

هالاند الذي حصد أيضا جائزة أفضل لاعب في الموسم هذا الأسبوع من قبل الكتاب الرياضيين، سجل 52 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، كما حصل على لقب أفضل لاعب من رابطة كتاب كرة القدم بعد حصوله على 82% من الأصوات.