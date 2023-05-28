بداح العنزي



دعا وكيل وزارة الأشغال بالوكالة م.عيد الرشيدي الى تخصيص موقع بمنطقة متوسطة ضمن نطاق جسر جابر لتسهيل تنفيذ أعمال الصيانة بالمشروع لإقامة التجهيزات الموقعية من مكاتب وسكن للعمالة مساحة تشوين للمواد والآلات والمعدات وورش العمل.



وقال الرشيدي في كتابه للمجلس البلدي: في إطار خطة «الأشغال» للارتقاء بمستوى العقود وسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد للبدء في تنفيذها من خلال القيام بتنفيذ أعمال إدارة وصيانة وتشغيل جسر جابر تم الإعلان عن الممارسة المذكورة بجريدة «الكويت اليوم» على الشركات الأجنبية وجار استكمال إجراءات الطرح من قبل وزارة الأشغال. وأضاف: حرصا منا على تأمين وجود أفراد جهاز المقاول الفني وتخزين الآلات والمعدات بمواقع محددة بما يؤمن عدم السماح لهم بالتجول خارج نطاق المشروع، داعيا لتخصيص موقع بمنطقة متوسطة ضمن نطاق جسر جابر لتسهيل تنفيذ أعمال الصيانة بالمشروع لإقامة التجهيزات الموقعية من مكاتب وسكن للعمالة وساحة تشوين للمواد والآلات والمعدات وورش العمل على النحو التالي: مساحة أرض بإجمالي 4000م2 لإنشاء المكاتب الموقعية لجهاز المقاول والإشراف التابع للوزارة والمختبر المحايد، مساحة 4000م2 لإنشاء سكن ومطبخ وصالة طعام لعمالة المقاول طبقا للقرارات والنظم المتبعة، مساحة 8000م2 لإنشاء ساحة تشوين للمواد والآلات.