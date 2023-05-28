بداح العنزي



قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن عقود النظافة الحالية لم يتم تضمينها فرز النفايات من المصدر لإعادة تدويرها.



وأضاف م.المنفوحي في رده على سؤال عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي بشأن عقود النظافة إن إدارة شؤون البيئة تملك قاعدة بيانات إحصائية بكمية النفايات البلدية الصلبة والإنشائية التي يتم استقبالها والتعامل معها في مواقع ردم النفايات فقط، وذلك التصنيف حسب النوع صلبة (منزلي - زراعي - تجاري) والإنشائي (مدور - وغير مدور) ولكن لا توجد إحصائية حسب المناطق. كما يتوافر لدى البلدية إحصائيات لكميات النفايات الإنشائية المعاد تدويرها فقط، إضافة الى وجود دراسة مسح لبعض مناطق الكويت لسنة 2013 /2014 وتلك الدراسة كانت ضمن مشروع النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد.



وذكر إن هناك خطة زمنية متعلقة بطرح عقود النظافة الحالية وفقا للتعميم الإداري رقم 11 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2/4/2017.



الخطة المالية المتعلقة بطرح عقود النظافة وفقا للتكلفة التقديرية المالية التي يتم إعدادها من قبل لجنة النظافة العامة.



وأوضح انه يتم إعداد مناقصات عقود أعمال النظافة العامة من قبل لجنة النظافة العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالبلدية، بالإضافة الى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية، كما يتم تحديث وتطوير عقود النظافة العامة الجديدة عند إعدادها من قبل لجنة النظافة العامة والجهات المعنية بالبلدية، وذلك لمواكبة تحقيق الاستدامة لأداء أعمال النظافة العامة (تنظيف - جمع - نقل) النفايات (نظافة المدن).



وقال إن الأطراف المعنية بعقود أعمال النظافة العامة من داخل البلدية هي:



- لجنة النظافة العامة.



- لجنة المناقصات والعقود.



- إدارة الشؤون المالية.



- إدارة شؤون البيئة.



- الإدارة القانونية.



أما بشأن الأطراف المعنية بعقود أعمال النظافة العامة من خارج البلدية فهي:



- الهيئة العامة للبيئة.



هذا، ويتم التنسيق مع هذه الجهات سواء داخل البلدية أو خارجها من قبل لجنة النظافة العامة.



وذكر أن نطاق عمل عقود الخدمات الاستشارية المتعلقة بخدمات النظافة والمطروحة حاليا هو جميع مناطق ومحافظات الكويت بالإضافة الى الجزر.



ولفت إلى إدراج شروط التدريب لموظفي بلدية الكويت بوثائق الممارسة رقم 11- 2021/2022 الخدمات الاستشارية لاتفاقية مستوى الأداء لأعمال النظافة العامة - نظافة المدن.



كما لم يتم طرح أي عقود استشارية سابقا.



وبين انه تم تأهيل مقاولي عقود النظافة الحالية وفقا للأسس والشروط والمستندات التي تم تضمينها بكراسة تأهيل الشركات والمؤسسات المختصة في أعمال نظافة المدن والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظافة العامة ومن أبرز الأسس والشروط التي تم تضمينها بكراسة التأهيل ما يلي:



- أن يكون كويتيا او خليجيا تاجرا - فردا كان او شركة - ويجوز ان يكون أجنبيا بشرط ان يكون لديه شريك او وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق وأن تكون إدارة الشركة او المؤسسة مستقلة بحيث لا يجوز ان تكون الإدارة واحدة لأكثر من شركة او مؤسسة.



- أن يكون مضى على تأسيس الشركة او المؤسسة فترة لا تقل عن 5 سنوات.



- لا يقل رأس المال المدفوع عن مليون دينار.



- لا تقل الخبرة الفعلية في أعمال النظافة عن 5 سنوات عند تقديم طلب التأهيل.



- إرفاق ميزانية الشركة او المؤسسة عن السنوات الـ 3 السابقة (معتمدة من مكتب تدقيق حسابات).



وبشأن آلية استبعاد المقاولين الذين يتبين ضعف أدائهم، نفيدكم بأنه وفقا لما جاء في شروط عقود النظافة الحالية أنه سيتم فسخ العقد وفقا للأسباب الواردة في الشروط العامة - وثيقة (1-4) تعريفات - بند 21 فسخ العقد والمخالفات والجزاءات.



أما بشأن استبعاد أي مقاول في العقود الحالية، نفيدكم بعدم استبعاد أي مقاول في العقود الحالية.



وأشار إلى أن حجم عقود النظافة القائمة حاليا 17 عقدا موزعة على محافظات الكويت، وأن قيمة عقود النظافة القائمة حاليا 124 مليونا و60 ألفا و173 دينارا، ومدد عقود النظافة القائمة حاليا 5 سنوات، وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 11/10/2019.



طبيعة عقود النظافة القائمة حاليا هي أداء أعمال النظافة العامة (تنظيف - جمع - نقل) النفايات (نظافة المدن).



وأضاف ان عقود النظافة العامة الحالية هي عقود أداء يتم إبرامها لتحقيق النتيجة المرجوة والمتمثلة في أداء أعمال النظافة العامة (تنظيم - جمع - نقل النفايات) نظافة المدن في الكويت، حيث إن المعيار المستخدم في تقييم أداء الشركات هو (نظافة مناطق العقد) والذي يتم قياسه وتقييمه أي الأداء من خلال التزام الشركات المتعاقدة مع البلدية بشروط العقد وهي الشروط التي توضح بشكل دقيق وتفصيلي الآلية الواجب اتباعها من قبل الشركات للوصول الى النتيجة المطلوبة وهي نظافة مناطق العقد ويمكن الرجوع الى شروط العقود للتأكد من هذا الأمر الذي يتضح جليا وعلى سبيل المثال لا الحصر (في الأبواب من الثاني الى السابع من الشروط الخاصة لهذه العقود) وفي حالة مخالفة الشركات شروط العقود تتم محاسبتها وتطبيق جدول الغرامات والجزاءات.



وأشار الى أن البلدية تقوم عند دراسة أي مشروع أو مقترح متعلق بمعالجة النفايات والاستفادة منها بطلب إعداد دراسة لمكونات النفايات وحجمها وتوزيعها ضمن مناطق الدولة المختلفة، وذلك لتحديد الاحتياج لنوعية المشروع سواء من خلال تدوير النفايات أو أي من الوسائل الحديثة للاستفادة من النفايات وكذلك لتحديد الطاقة الاستيعابية للمشروع المقترح.



وأوضح أن طبيعة نوع عقود النظافة التي تطرحها بلدية الكويت هي عقود أداء أعمال النظافة العامة (تنظيف - جمع - نقل) النفايات (نظافة المدن).



أما آلية دفع مستحقات مقاولي عقود النظافة فتتم وفقا لما يلي:



- تقدم المقاول (الشركة) بطلب لصرف الفاتورة الشهرية لإدارة النظافة العامة بالمحافظات متضمنا القيمة المالية للدفعة الشهرية للشركة.



- مخاطبة إدارة الشؤون المالية بكتاب من قبل إدارة النظافة العامة بالمحافظة بطلب صرف الدفعة الشهرية مرفقا به الفاتورة الشهرية للشركة، وفي حال وجود أي خصومات على الشركة خلال الشهر يتم خصمها من مبلغ الدفعة الشهرية وإرفاق صور هذه الخصومات مع كتاب صرف الدفعة الشهرية للشركة.



- بشأن هل يوجد بند للغرامات المتعلقة بجودة الأداء، نفيدكم بوجود شروط تم تضمينها بالعقود وبنود مخالفات وجزاءات يتم تطبيقها على المقاول (الشركة) في حالة مخالفته لهذه الشروط.



(في الأبواب من الثاني الى السابع من الشروط الخاصة لهذه العقود) وفي حال مخالفة الشركات شروط العقود تتم محاسبتها وتطبيق جدول الغرامات والجزاءات.



وتابع: تقوم البلدية بالتوعية بنشر الوعي البيئي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالعديد من الوسائل منها:



- التنسيق مع وزارة التربية سنويا وقبل انطلاق العام الدراسي لتحديد جدول بالمدارس (من رياض أطفال الى الثانوي وبالقطاعين العام والخاص) لتقديم محاضرات وورش بيئية تهتم بتعريف الطلبة على المشاكل البيئية في الكويت والعالم.



- ولا يقتصر مجال التوعية على وزارة التربية فقط، بل يتعداه الى جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وبطريقة منهجية لنشر الوعي بالمحاضرات والكتيبات التي يقوم بها قسم التوعية البيئية بإدارة شؤون البيئة بتأليفها وطباعتها لتعريف جميع فئات المجتمع بالقضايا البيئية وكيفية التعامل معها.