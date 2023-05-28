بداح العنزي



كشف مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب أن هناك 17 عقد نظافة حالية موحدة بالنسبة للاشتراطات.



وقال الغريب في رده على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن عقود نقل النفايات.



ان السؤال المقدم ببنوده سالفة الذكر لا يتطابق مع الاختصاص المقرر للمجلس البلدي بإصدار لائحة النظافة ونقل النفايات.



إلا انه من باب التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي نفيدكم بما يلي:



الاشتراطات الواردة بعقود اعمال النظافة هي (شروط عامة - شروط خاصة - المواصفات الفنية للآليات والسيارات والمعدات والحاويات والسلال - مواصفات نظام الـ GPS) حيث ان عقود اعمال النظافة العامة الحالية وعددها 17 عقدا موحدة بالنسبة للاشتراطات السابق بيانها والفرق بينها:



أ - تختلف المناطق وحدودها الجغرافية من عقد إلى آخر.



ب - يختلف جدول الآليات والسيارات والمعدات والعمالة والحاويات من حيث الاعداد والانواع من عقد لآخر.



أما بشأن الخدمات التي تقدمها هذه العقود فهي خدمات اعمال النظافة العامة وتشمل (تنظيفا - جمعا - نقل النفايات الى اماكن معالجتها).



وقال ان لجنة النظافة العامة هي الجهة التي تقوم بإعداد عقود اعمال النظافة العامة وتضمينها الاشتراطات والمواصفات، أما بشأن تلك المواصفات والاشتراطات فيمكنكم الاطلاع عليها من خلال العقود المرفقة.



وأضاف: أما بشأن جودتها فيتم اختيار هذه الآليات والسيارات والمعدات من قبل لجنة النظافة العامة والتي من ضمن اعضائها ممثل فني من قبل ادارة الخدمات العامة لتتواكب مع آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال اعمال النظافة العامة.