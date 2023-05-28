أعلنت «زين» عن شراكتها الاستراتيجية للملتقى الإعلامي العربي بنسخته الثامنة عشرة تحت شعار «إعلام المستقبل.. مستقبل الإعلام»، والذي ينطلق اليوم الأحد في القاعة الماسية بفندق سانت ريجيس الكويت ويستمر حتى 29 مايو تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وتأتي شراكة «زين» الاستراتيجية للملتقى الإعلامي العربي الممتدة على مدى السنوات الـ 10 الماضية انطلاقا من إيمانها بأهمية الإعلام وأثر الرسالة الإعلامية في المجتمعات، ودعما منها للقطاع الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي، فالشركة تفخر بكونها شريكا رئيسيا في نجاح هذا الملتقى الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة العربية.



وستشهد أعمال الملتقى مشاركة الرئيس التنفيذي لزين الكويت إيمان الروضان في حلقة نقاشية خاصة تحت عنوان «تأثير التكنولوجيا في تطور واستدامة المجتمعات»، والتي يشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي، والمدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني ويدير الجلسة الإعلامي العماني موسى الفرعي.



وتقوم «زين» بالمشاركة في الملتقى عبر عدد من الأنشطة الثقافية المميزة التي تقدمها لإضافة المحتوى الهادف إلى برنامج الحفل، منها ورشة أساسيات التقديم في التلفزيون والإذاعة والبودكاست وورشة كتابة المحتوى الإبداعي وإعداد البرامج والأسئلة الحوارية ويقدمهما الإعلامي علي نجم، وبرنامج «زين ميكروفون» مع الإعلامي والمذيع عبدالرحمن الجاسر الذي يستضيف مجموعة من ضيوف الملتقى المميزين للحديث حول مستقبل الإعلام وأثر التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي على الإعلام والإعلاميين.



ويحتفل الملتقى هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيسه، ويأتي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث سيشهد تواجد كبار المسؤولين من الدول العربية من ضمنهم وزراء خارجية ووزراء إعلام وملاك المؤسسات الإعلامية العربية وكبار مسؤوليها، هذا بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين والكتاب والصحافيين والمذيعين والفنانين، إلى جانب الأكاديميين وأساتذة الإعلام، والذين سيشاركون في 14 جلسة حوارية وورشة عمل وندوة وحوار مفتوح.



وتبرز مشاركة «زين» السنوية في هذا الملتقى الثقافي المميز مدى التزامها بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، فالشركة حريصة على تفعيل دورها في التفاعل مع المنتديات الفكرية والثقافية والإعلامية التي يعتبر هذا الملتقى من أبرزها في المنطقة العربية.



ويعد الملتقى الإعلامي العربي واحدا من أضخم الفعاليات التي تعنى بالنشاط الإعلامي العربي، ويستضيف نخبة من الإعلاميين المتميزين والوزراء ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية ومديري أكبر المحطات الفضائية، بالإضافة إلى العديد من الكتاب والمؤلفين والفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة وغيرهم، وذلك من كافة أوساط العالم العربي.



وتأسس الملتقى الإعلامي العربي في الكويت عام 2003 بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي، ويسعى لتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية، ويعقد العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول العربية بمشاركة العديد من الضيوف بمختلف تخصصاتهم وأفكارهم وتوجهاتهم، إلى جانب نخبة من المسؤولين والإعلاميين في المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية الحكومية والخاصة، وكوكبة من نجوم الإعلام والصحافة.