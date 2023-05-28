محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية شمال غرب الصليبخات التعاونية منيف الحربي افتتاح فروع شمال غرب الصليبخات الموزعة على القطعة الأربعة بعد استلامها رسميا وتبعيتها للجمعية، مشيرا إلى أن الافتتاح يأتي استكمالا للخطة الخدماتية الموضوعة في التنويع بالخدمات وتوفير مستلزمات واحتياجات أهالي المنطقة عن طريق منافذ البيع التابعة للجمعية، وجار العمل على تجهيز فرع لوازم العائلة وفرع التموين وفرع الغاز بعد استكمال كل الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية.



وتم الافتتاح بحضور مختار منطقة الصليبخات وشمال غرب الصليبخات حسين بوشيبة وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجديد وتسلم المدير المعين منيف حمد الحربي إدارتها رسميا بحضور رئيس لجنة أهالي شمال غرب الصليبخات منصور الحريص والمراقب المالي عيد صالح الخالدي وعدد من أهالي المنطقة والادارة التنفيذية.