طارق العثمان: نجاح الطلبة بعد التخرج أحد أهدافنا الأساسية



أكد وجود شراكة حقيقية بين الجامعة والشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الأعمال.. وتدريب الخريجين مهم للانتقال من مرحلة التعلم إلى التطبيق



ثامر السليم



أقامت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM حفل تكريم الشركات المتميزة AUM corporate Award 2023 لتكريم الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في معرض الفرص الوظيفية لخريجي AUM، والذي أقيم في المركز الثقافي التابع للجامعة، وتم فيه تكريم قادة الأعمال في هذه الشركات المتميزة.



واستهل الحفل بكلمه ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة «هيومن سوفت» طارق العثمان قائلا: إننا في AUM نعتمد شعار «we are as good as our students»، إن تقييمنا الأساسي هو نجاح طلبتنا وخريجينا، ومسؤوليتنا معهم لا تنتهي عند التخرج، موضحا أن هدفا من أهدافنا الأساسية هو نجاح الطلبة والخريجين لما بعد التخرج، وهنا تأتي الشراكة الحقيقية بيننا وبين الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الأعمال في الدولة.



وأضاف العثمان في كلمته خلال تكريم الشركات والمؤسسات: إن مرحلة ما بعد التخرج للشباب هي ليست مرحلة سهلة، حيث يكون الطالب خلال رحلة 12 سنة دراسية تبدأ من المدرسة، وتعقبها 4 سنوات في الجامعة، يكون على علم أين سيذهب في كل عام، إلا أنه عقب التخرج بعد 16 سنة دراسية، لا يكون هناك طريق واضح له، ولا يعلم ماذا سيفعل ولا أين سيعمل، فليست كل الفرص متاحة له، يأتي ذلك في خضم توقعات المجتمع، والذي يطلب ويتوقع منه أن يكون منتجا ومسؤولا.



وأضاف العثمان: هنا يأتي دور الشركات والمؤسسات، والدعم المهم جدا الذي يقدمونه في الفترة التدريبية الأولى للخريجين، الأمر الذي يساعدهم في الانتقال من فكر التعلم (student mode) إلى الفكر الاحترافي (professional mode)، وذلك سواء من خلال التدريب الميداني، أو برامج التدريب التي توفرها الشركات والمؤسسات.



قصة كفاح



وتأكيدا على الدور المهم الذي تلعبه الشركات والمؤسسات مع الخريجين في حياتهم المهنية، استشهد طارق العثمان بقصة لأحد أصدقائه عمر الحيدر، حيث عمل بعد تخرجه في هيئة الاستثمار، وانخرط في البداية في برنامج تدريبي، عقبها تدريب ميداني في Doltcha Bank في المملكة المتحدة، والذي كان له فائدة وأثر كبير في حياته المهنية، حيث ساعدته على الانتقال من Student Mode لـ professional Mode.



واستطرد قائلا: استمر صديقي في هيئة الاستثمار قرابة الخمس سنوات، وفي هذه الأثناء، قرر هو وصديقنا فهد المبارك أن يبدأوا بمشروعهم الخاص وقاموا بإنشاء كافيه، إلا أنه لم ينجح ومن ثم غيروا الفكرة وقاموا بافتتاح مطعم للبرجر ولاقى نجاحا، إلا أنه لم يكن على مستوى طموحهم، حينها، قررا الذهاب في رحلة عمل إلى الهند لمدة شهر، لعمل جولة وfood tasting في مختلف المناطق هناك، تلقينا عقبها بستة أشهر دعوة منهما لافتتاح مطعم خاص بهما في مجمع الأفنيوز، علما بأنها كانت مخاطرة كبيرة لهم افتتاح مطعم في الأفنيوز لتكلفته العالية، إلا أنه ولله الحمد توفقوا في مشروعهم، كما أنهم قاموا بافتتاح عدة أفرع له، وما زالوا مستمرين في التوسع.



وأشار العثمان إلى أنه بالنسبة لعمر الحيدر، فقد كانت فترة التدريب في هيئة الاستثمار فترة مهمة جدا له وللنجاح الذي حققه في حياته المهنية، حيث منحته الثقة، وعززت لديه الفكرة في الانتقال من كونه طالبا، إلى موظف، إلى رائد أعمال، فبالفعل استفاد من جميع ما تعلمه خلال فترة التدريب وقام بتطبيقها في حياته العملية.



وفي نهاية حديثه، أعرب عن شكره للشركات والمؤسسات على ثقتهم في طلبة وخريجي AUM، وعلى تبني مسيرتهم المهنية وتدريبهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ليكونوا رواد أعمال وقادة المستقبل، متمنيا النجاح للجميع.



تكريم الشركات المتميزة



البنك الوطني



من جانبه، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة - بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، إن العلاقة التي تربط بنك الكويت الوطني وجامعة AUM علاقة استراتيجية، فيها نوع من الاستفادة للطرفين، مؤكدا أن قوام نشاط المجموعة ومحركها الأساسي هي الكوادر والكفاءات البشرية.



وأضاف العبلاني أن صرح مثل AUM هو فعلا قادر على تزويد سوق العمل بالكفاءات البشرية المميزة، وذلك من ناحية إعدادهم العلمي والعملي بشكل خاص، مشيرا إلى أن كوادر AUM لديها القدرة على عرض الفكرة على الإدارة التنفيذية، وبالفعل يتم تبنيها للتنفيذ. وأكد أن خريجي AUM يتميزون بالقدرة على العمل الجماعي، بالإضافة إلى الرغبة الدائمة في التطور، وطرح أفكار جديدة خارجة عن المألوف. كما أعرب عن سعادته بخريجي AUM الذين يعملون في البنك الوطني، متمنيا لهم التوفيق، متطلعا إلى مزيد من التعاون مع AUM.



«صناعات الغانم»



وبدوره، شكر جاسم الحساوي مدير أول - الموارد البشرية في شركة صناعات الغانم، جامعة AUM على دورها المتميز وفتح باب التواصل والربط ما بين خريجيها وشركات القطاع الخاص وصناعات الغانم بشكل خاص.



وأضاف أن شباب وخريجي الجامعة يتميزون بالثقة بالنفس والقدرة على تحصيل المعلومات وتطوير العمل، وشكر AUM على توفير هذه المواهب لسوق العمل.



بنك برقان



ومن جانبه، تحدث رئيس استقطاب المواهب في بنك برقان عبدالوهاب عبدالرحيم قائلا: جامعة AUM دائما مبدعة في المعارض الوظيفية.



وأضاف عبدالرحيم: لقد ارتأى بنك برقان المشاركة الفعالة في المعرض الوظيفي، لإيمانه الكامل بقدرات خريجي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، وشدد على مختلف رؤساء الأقسام في البنك، على ضرورة التواجد الفعال في المعرض الوظيفي لـ AUM، مع ضرورة إجراء المقابلات مع الخريجين، لافتا إلى أنه تم قبول عدد من الطلبة في الإدارات المختلفة في البنك خلال المعرض الوظيفي، وبأنهم يسعون دائما لتوفير الفرص الوظيفية لطلاب AUM، بالإضافة إلى فرص التطوير المختلفة أثناء المراحل المختلفة في البنك.



«ارنست اند يونغ»



ومن ناحيتها، عبّرت الممثلة عن الشريك في شركة ارنست اند يونغ بدر العبدالجادر عن شكرها لجامعة AUM، لحسن تنظيمهم لمعرض التوظيف، مؤكدة أن خريجي الجامعة يتميزون بالتخصص والقدرة على الإبداع في جميع التخصصات.



«زين»



وأعرب الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة الاتصالات المتنقلة زين، وليد الخشتي، عن سعادته بالشراكة مع جامعة AUM التي تحمل طابعا مميزا ومختلفا مع شركة زين، مؤكدا تميز خريجي الجامعة بالشغف في عملهم، وأنهم كشركة زين دائما ما يلمسون الفرق في خريجي AUM وطريقة عملهم، وطريقة الإبداع التي يبديها طلاب AUM في مختلف مجالات العمل، متمنيا أن تستمر هذه الشراكة دائما.



البنك التجاري



وأشار مدير عام الموارد البشرية في البنك التجاري الكويتي صادق عبدالله، إلى أن جامعة AUM دائما سباقة في مجالات التوظيف، مؤكدا أن كوادر الجامعة يتميزون بالجمع بين الجانب العملي والنظري في مجالات عملهم، معربا عن شكره للجامعة على التنظيم الرائع للفاعلية ولمعرض التوظيف.



«نفط الكويت»



وتمنى رئيس إداريي قسم التوظيف في شركة نفط الكويت إبراهيم الرخيص أن يستمر التعاون بين الشركة والجامعة في مجال التوظيف والتدريب على مستويات عالية، معربا عن شكره للجامعة على الفعالية والتكريم المتميز.



«بوبيان»



ومن جانبه، عبر خالد الرحماني مدير تنفيذي - مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عن شكره لجامعة AUM على الفعالية والأمسية الجميلة، وعلى خريجي AUM الذين تم توظيفهم في البنك كمخرجات AUM.



وتابع الرحماني أن تواجد بنك بوبيان في المعرض ليس فقط لتوظيف خريجي AUM، إنما هو أيضا تعزيزا لمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه هؤلاء الطلاب، مؤكدا دعم البنك لميول الخرجين، وتوظيفهم في الإدارات والمجالات التي تناسب شخصيتهم ويتميزون فيها.



وذكر أن الهدف من مشاركة البنك هو توضيح النقاط المهمة للطلبة بماهية وطبيعة الوظائف الموجودة في بنك بوبيان، مؤكدا أن جميع المشاركين في المعرض من بنك بوبيان هم من خريجي جامعة AUM، خاتما حديثه بأن AUM هم من يستحقون التكريم.



«STC»



وأشار مدير استقطاب المواهب في شركة الاتصالات الكويتية المهندس نواف المشري إلى أن شركة STC تربطها علاقة مميزة مع جامعة AUM، والتي تحرص بدورها على تطوير الكوادر الوطنية، كما تحرص STC على استقطابها، متقدما بالشكر إلى إدارة الجامعة بالنيابة عن أسرة STC، منوها إلى أنه من الفخر أن يكون لدى الشركة أعلى نسبة توظيف للكويتيين في قطاع الاتصالات.



البنك الأهلي



ومن جانبها، عبرت المدير العام للموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش عن شكرها للجامعة على مجهودها في صقل وتأهيل الخريجين لخوض الحياة المهنية، خصوصا وأن الجامعة عليها أن تؤسس، والشركات عليها أن تصقل، متقدمة بالشكر للمساهمة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.



«SLB»



وتوجه مدير إدارة المواهب في شركة SLB الكويت بدر ملا علي بالشكر إلى السيد طارق العثمان على الاستضافة، وشكر جامعة AUM على الترتيب والتنظيم للمعرض، معربا عن سعادته في التواجد مع القيادات العليا للقطاعين العام والخاص.



«ايكويت للبتروكيماويات»



وقال مدير إدارة الأداء والقوى العاملة في مجموعة ايكويت للبتروكيماويات حسين الفيلكاوي أن المشاركة في المعرض ليست فقط لعرض الفرص الوظيفة، إلا أنه فرصة تواصل فعال بين جهات العمل والطلبة، معربا عن فخره بالشراكة المتميزة بين الشركة والجامعة، كاشفا عن وجود خريجين في الشركة من هذا الصرح العظيم جامعة AUM، حيث إنهم شاهدوا زملاء سابقين لهم أصبحوا موظفين ناجحين في هذه الشركة.



«بيكر هيوز»



وبين مدير أول التكويت والعلاقات الحكومية في شركة بيكر هيوز محمد قاسم أن جامعة AUM ساهمت في صناعة المستقبل، لأننا عندما نرى خريجي AUM نشعر بالاطمئنان بأننا سنتمكن من تحقيق رؤية كويت جديدة مع طاقاتنا الشبابية.



«الخليج للتأمين»



وأوضح رئيس قطاع إدارة الموارد البشرية والتدريب والخدمات المركزية في مجموعة الخليج للتأمين عامر الشمري أنه سعيد جدا بالمشاركة في فعاليات الجامعة، وذلك نظرا للفائدة التي تعود على الطلبة والخريجين، متمنيا تعاونا مستقبليا بين المجموعة والجامعة.



«علي عبدالوهاب المطوع»



وذكر مدير العلاقات الحكومية في شركة علي عبد الوهاب المطوع، خالد المطوع أن شركة علي عبدالوهاب المطوع لديها شراكة فعلية ومستمرة، حيث يتواجد بالفعل داخل معرض التوظيف في AUM موظفون من خريجي الجامعة، ولدينا موظفون أيضا هم من خريجي AUM، لافتا إلى أن جامعة AUM تشجع على التنافسية بين الجامعات، لافتا الى أن هذا التعاون لن يكون الأخير فيما بيننا.



«هواوي»



وأعرب مدير الموارد البشرية في شركة هواوي ين جرن هي عن شكره لجامعة AUM، متمنيا استمرار التعاون المشترك بين الجامعة والشركة.



وزارة المالية



وعلى صعيد متصل، أكد خالد النويف باحث إعلامي في وزارة المالية يشرفني تمثيل وزارة المالية، وأشكر الجامعة على الاستضافة والتكريم، وأتمنى استمرار التعاون البناء بين الجامعة والوزارة.



معهد الدراسات المصرفية



من ناحيته، أكد مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية بمعهد الدراسات المصرفية رائد مرعي أن جامعة AUM دائما تفاجئنا بالمستويات المميزة، وبالأمسيات الطيبة، وأكثر ما لفت نظري ما وصلت له الجامعة من تصنيف على مستوى الشرق الأوسط، وتعدى تصنيفها جامعتنا العريقة جامعة الكويت، وهذا جاء نتيجة للجهد المبذول من الإدارة التنفيذية والإدارة الأكاديمية، والتي بالتالي انعكس على خريجي الجامعة، وشكر الإدارة على التكريم.



«اي زد ان»



وتوجه نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشركة اي زد ان عبد الرحمن الجاسر بشكره لجامعة AUM على حسن التنظيم للمعرض والفعالية.



مجموعة الحساوي



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الحساوي فوزي سمير: نتطلع إلى الاستمرار بالتعاون في المستقبل مع طلبة الجامعة، ونتمنى لهم كل التوفيق، مشيرا إلى أن مجموعة الحساوي دائما جاهزة لتدريب واستضافة وتوظيف خريجي الجامعة.



apparel group



وقالت مديرة التسويق بمجموعة apparel group مريان دليما إننا نتطلع لاستمـــــرار الشراكـــة الاستراتيجية والناجحة بيننا وبين جامعة AUM، معربة عن شكرها لحسن التنظيم.



«طيران الجزيرة»



من جانبها، قالت نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشركة طيران الجزيرة نهى طه إن جامعة AUM تبذل مجهودات كبيرة لتأهيل الطلبة والخريجين الجدد لمجالات العمل المختلفة، متمنية التوفق للجميع.



«الأهلي المتحد»



وأعرب مدير إدارة المواد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين عن شكره لحسن التنظيم من قبل جامعة AUM.



«DHL»



وأوضح مدير عام المواد البشرية بشركة DHL فريد أمين أن مخرجات التعليم في جامعة AUM تتميز بالدمج بين الدراسة والعمل، معربا عن الشكر للجامعة، ومؤكدا على أنهم كشركة عالمية، نفخر بمخرجات الجامعة، ونتطلع لمزيد من الشراكة مستقبلا.



شركة معرفي



وأعرب مدير إدارة الموارد البشرية لمجموعة شركة معرفي محمد فارس عن شكره للجامعة، والإدارة، والطلبة والتنظيم المميز والابداع.



«كاريير الكويت»



من جهتها، قالت مديرة الموارد البشرية بشركة كاريير الكويت هبة مشاري، إنه انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية في التدريب الميداني، وجذب افضل الكوادر لشركة كاريير الكويت، نعمل على تدريب ونقل مخرجات التعليم من الجامعة في كارير الكويت، معربة عن الشكر لـ AUM.



«المتكاملة اللوجستية»



من جانبه، قال م.عبدالوهاب بهبهاني من الشركة المتكاملة اللوجستية، إننا نعمل على التعاون البناء وبشكل مستمر وسلس مع جامعة AUM، للخروج بأفضل مخرجات التعليم إلى سوق العمل، معربا عن الشكر للتنظيم والتكريم.



«المجموعة المشتركة»



وأكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة المجموعة المشتركة للمقاولات محمد العواد، أن قطاع المقاولات يواجه معضلة، فهو يعتبر من أكبر القطاعات القادرة على استيعاب عدد كبير من خريجي الجامعات، إلا أنه في الوقت نفسه تعتبر من أقل القطاعات الجاذبة للخريجين.



وأضاف العواد: نحن نعلم حاجة البلد للخريجين الجدد في قطاع المقاولات، وذلك بما يتواكب مع المشاريع الجديدة، مثالا على ذلك إعادة صيانة الطرق والتي تحتاج لأعداد كبيرة، وخصوصا أن توجهات الدولة ووزارة الأشغال بأن معظم المشاريع تتم إدارتها من قبل مواطنين، ونحن سعداء بالشراكة بين أحد رواد التعليم عالميا وهي جامعة HEC Montreal وجامعة AUM، ونتمنى أن يكون هناك تعاون في مسألة التعليم التنفيذي، والذي سيكون إضافة أكبر لقطاع العمل خلال الفترة المقبلة.



«الديار المتحدة»



وأشار مدير التوظيف بشركة الديار المتحدة مجاهد شوهان إلى أن الجامعة تسهم بشكل كبير في تطوير مخرجات العمل، وذلك بما يتناسب مع التخصصات المطلوبة، موضحا أن سوق المقاولات يحتاج دائما إلى التحديث والتطوير واستخدام كل ما هو جديد عالميا، وهو بالفعل ما تقوم به جامعة AUM.



«ABC»



وأوضح مدير الموارد البشرية بشركة المرطبات العربية ABC تامر فاروق أن علاقتنا والجامعة كشركة تابعة لمجموعة بوخمسين، حريصين على توطين الكفاءات من خريجي جامعة AUM، لتمتعهم بروح العمل والاستجابة في التدريب الجماعي، وحرصهم على إنجاح العمل، معربا عن الشكر لحسن التنظيم.



بنك البحرين والكويت



وأعربت مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية في بنك البحرين والكويت شييلا خليل السعاتي عن شكرها للتنظيم الرائع والمعرض المتميز.



«الألبان الكويتية الدنماركية KDD»



وعلى صعيد متصل، قال م.عبدالعزيز بهبهاني من شركة الألبان الكويتية الدنماركية KDD، أنا أعمل في قسم ضبط الجودة في الشركة، وإنني أحد خريجي AUM السعيدين جدا، وأردت التأكيد على أننا حين كنا طلبة، كنا نعتقد أن الجامعة الممتازة هي الجامعة التي تدرس طلبتها بشكل جيد، وتخرجهم فيها وهم سعداء بكل بساطة، إلا أن جامعة AUM استطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة، وأن تحافظ على الطلبة حتى بعد التخرج.



وكشف أنه مازال يأتيه اتصالات من الجامعة، تعرض عليه فرصا وظيفية في أماكن مختلفة، وأيضا لمتابعة التحاقه بالعمل، وذلك على الرغم من أنه قد مضى على تخرجه ثلاث سنوات.



«اليسرة»



وأشار مدير إدارة المواد البشرية بشركة اليسرة للمواد الغذائية سمير طيبة إلى أن التنظيم الرائع حقق التواصل بين جهات العمل والخرجين، وتمنى أن يستمر التعاون.



«بوشهري التجارية»



وأعربت مديرة قسم المشروبات والأغذية بمجموعة بوشهري التجارية نبيلة محمود عن شكرها للجامعة على المجهود الكبير لتأهيل الطلبة والكوادر المميزة، بما يفيد المجتمع، ويصنع قادة المستقبل.



«AIESEC»



وعبرت المدير التنفيذي لمؤسسة AIESEC ميسون العطار عن شكرها وتقديرها للجامعة على حسن التنظيم، مؤكدة على أن جامعة AUM تعمل على صقل الطلبة، وإمدادهم بالتدريب الجدي، وتعزز تطوير مهاراتهم.



«سيتي جروب»



وفي السياق ذاته، عبرت مدير إدارة التوظيف والمواهب بشركة سيتي جروب أمل عبدالحليم عن شعورها بالفخر والشكر لحسن التنظيم.



وفي نهاية الحفل أعلنت الجامعة عن تخصيص جائزة للمجهود العالي في توظيف الخريجين، والتي كانت من نصيب الجهة التي وظفت أكبر عدد من الخريجين لهذا العام، وهي بنك الكويت الوطني.



www.aum.edu.kw