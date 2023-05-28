قالت الإدارة المعنية بتنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، إنه تم حذف 1.4 مليون منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحقيق استمر لشهرين في اتهامات بنشر معلومات مضللة وتربح غير مشروع وانتحال شخصيات مسؤولين حكوميين، من بين «مشاكل بارزة» أخرى.



وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، في بيان، إنها أغلقت 67 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت مئات الآلاف من المنشورات في الفترة من 10 مارس إلى 22 مايو الجاري، في إطار حملة «تقويم» أوسع نطاقا.



وذكرت الإدارة أنه من بين 67 ألف حساب جرى إغلاقها نهائيا، تم حذف ما يقرب من 8 آلاف حساب بسبب «نشر أخبار مزيفة وشائعات ومعلومات من شأنها إلحاق أضرار».



وتلقى نحو 930 ألف حساب آخر عقوبات أقل صرامة، تراوحت بين حذف جميع المتابعين وتعليق أو إلغاء امتيازات جني الأرباح.



وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، إن حملتها الأحدث استهدفت ما يقرب من 13 ألف حساب مزيف بأسماء تشير إلى الجيش مثل «قيادة الجيش الأحمر الصيني» و«قوة مكافحة الإرهاب الصينية» و«قوة الصواريخ الاستراتيجية»، كما تم استهداف نحو 25 ألف حساب بسبب انتحال صفة مؤسسات عامة مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومعاهد أبحاث تديرها الدولة.