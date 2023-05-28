القاهرة - هناء السيد



تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) في الدورة الثامنة عشرة للملتقى الإعلامي العربي يومي 28 و29 مايو 2023 بالكويت، تحت شعار «مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل» برعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، أن مشاركة الأمانة العامة في هذا الملتقى تأتي للتأكيد على الاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية للعمل الإعلامي العربي المشترك ودعم مختلف المنظمات والهيئات التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الملتقى الإعلامي العربي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه.



وقال السفير خطابي إن الملتقى مناسبة للإشادة بإنجازات ومبادرات هذه المؤسسة العربية الفاعلة في المشهد الإعلامي العربي، مضيفا أن اختيار عنوان هذا الملتقى «مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل» يندرج في سياق متطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بها الإعلام العربي، والمتسمة بالتطورات المتلاحقة، في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية التي فرضت نفسها على صناعة الإعلام وضرورة التفاعل مع هذه المتغيرات.



هذا، ويشارك في أعمال الملتقى لفيف من الوزراء والشخصيات الإعلامية والصحافية وعدد من الباحثين في مجال الإعلام.