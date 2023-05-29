أعلنت أوكرانيا تصديها «لأكبر هجوم بالمسيرات» استهدف كييف منذ بدء الحرب، مؤكدة أنها أسقطت 52 من أصل 54 من هذه الطائرات التي أطلقتها موسكو، مشيرة إلى أن «أكثر من أربعين منها» في أجواء العاصمة.



وأثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، وقال «كل مرة تقومون بإسقاط طائرات العدو المسيرة والصواريخ يتم إنقاذ أرواح... أنتم أبطال».



وقال سلاح الجو الأوكراني على تطبيق تليغرام، إن «عددا قياسيا من المسيرات المتفجرة رصد وقد بلغ 54، مؤكدا أنه «دمر 52» منها. وسجلت السلطات مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من ثلاثة آخرين في العاصمة الأوكرانية.



وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة «إنه أكبر هجوم بالمسيرات يستهدف العاصمة منذ بدء الغزو» الروسي، موضحة أن الهجوم «حصل على دفعات عدة واستمر الإنذار الجوي لأكثر من خمس ساعات».



وأوضحت الإدارة العسكرية، أنه «وفق البيانات الأولية، دمرت الدفاعات الجوية أكثر من 40 مسيرة» في أجواء كييف.



وقالت الإدارة المحلية، إن «حطاما سقط على مبنى مؤلف من سبعة طوابق» في حي غولوسييفسكيي «بعد تدمير مسيرات» ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر على الأقل. واندلع حريق أيضا في منطقة تضم مستودعات وانتشرت النيران على مساحة ألف متر مربع ما أدى إلى جرح شخص في المكان.



وهذا الهجوم هو الرابع عشر الذي يستهدف كييف منذ مطلع مايو الجاري وفق السلطات.



في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أن الغرب «يلعب بالنار» بعدما أعربت واشنطن مؤخرا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف مقاتلات «اف-16» التي تطالب بها، منددا بـ «تصعيد غير مقبول».



وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي، «إنه لعب بالنار. لا شك في ذلك»، مضيفا أن «واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي» تديران هذا التصعيد الهادف إلى «إضعاف روسيا».



وأضاف: «إنه تصعيد غير مقبول» تقوده «واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي» التي تريد «إضعاف روسيا».



واعتبر لافروف بأنه من خلال تسليم كييف أسلحة حديثة يسعى الغرب إلى «إلحاق هزيمة إستراتيجية» بموسكو و«تمزيق» روسيا، وهو خطاب يستخدمه القادة الروس بانتظام.