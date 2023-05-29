«السكنية» 40 عمارة في الضاحية الاستثمارية.. والفريق الهندسي تسلم الأعمال بشكل ابتدائي ويجري حالياً فحص العمارات



عاطف رمضان



كشف تقرير صادر عن قطاع التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حصلت «الأنباء» على نسخة منه عن نسبة الإنجاز في الأعمال الفعلية لعقود عمارات مدينة صباح الأحمد السكنية والتي تحتوي 60 عمارة سكنية انه تم الانتهاء فعليا من تجهيز وتنفيذ 720 شقة (40 عمارة) بنسبة 100%.



وتسلمت «السكنية» 40 عمارة في الضاحية الاستثمارية لمدينة صباح الأحمد السكنية بإجمالي720 شقة، اضافة إلى اعمال الخدمات الخاصة بها. وحسب التقرير فإن الفريق الهندسي تسلم الأعمال بشكل ابتدائي، في حين يجري حاليا العمل على فحص تلك العمارات السكنية والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لتوصيل التيار الكهربائي والخدمات الاخرى قبل توزيعها على المستفيدين.



وأشار إلى أن الفريق الهندسي للمشروع يتابع حاليا انجاز 20 عمارة سكنية في المشروع تجاوزت فيها نسبة الأعمال الفعلية 95%.



وبين التقرير أن اجمالي عدد الشقق السكنية في العقدين تبلغ 1110 شقق، صممت وفق 6 نماذج مختلفة، تتنوع فيها أشكال التصميم والمساحات الكلية للعمارة والشقق ذاتها.



النماذج المختلفة



وعن نماذج الشقق، لفتت المؤسسة الى أن النموذج 1A يتكون من دور أرضي و7 طوابق متكررة، في كل طابق شقتين، تحتوي كل منهما على 3 غرف نوم وغرفة معيشة ومطبخ و4 دورات مياه وغرفة عاملة منزلية، مبينة أن هذا النموذج مطبق على 3 عمارات من أصل 60 عمارة، تبلغ مساحة العمارة الواحدة 1000 م2.



أما النموذج 1B فيتكون من دور أرضي و8 أدوار متكررة، بكل طابق شقة واحدة تشمل 4 غرف نوم وغرفة عاملة منزلية، اضافة إلى غرفة معيشة وديوانية ومطبخ و5 حمامات اضافة إلى الخدمات الأخرى، فيما جرى تنفيذ 26 عمارة من هذا النموذج من أصل 60 عمارة سكنية، فيما تبلغ مساحة العمارة الواحدة 1000 م2.



وحول النموذج الثالث 2A فقد نفذ على مساحة العمارة السكنية ويقوم على مساحة كلية تبلغ 2000 م2، وتتكون من 6 طوابق اضافة إلى الطابق الأرضي، حيث يتكون الطابق من 4 شقق سكنية، موزعة بين شقتين تشملان 4 غرف نوم وشقتين بـ3 غرف، حيث يتكرر نموذج هذا البناء في 11 عمارة. اما النموذج 2B فهو مكرر في 7 عمارات على مساحة 2000م2 للعمارة الواحدة، التي تحتوي على 7 طوابق اضافة إلى الطابق الأرضي، في كل طابق 4 شقق، فيما يحتوي الطابق الأرضي على الخدمات وغرف الكهرباء والحارس وخزان الماء.



مجمعات سكنية



وبينت المؤسسة أنه جرى تنفيذ 8 عمارات على شكل مجمعات سكنية، كل مجمع على مساحة 3 آلاف م2، حيث يحتوي الطابق الواحدعلى 6 شقق سكنية مكررة على 6 طوابق اضافة إلى الدور الأرضي، ووزع شكل الشقق ومساحاتها على نموذجين الأول يحتوي على 4 غرف نوم والأخرى 3 غرف.



كما نفذ نموذج من تلك المجمعات بإجمالي 5 عمارات بمساحة 3 آلاف م2، كل طابق 6 شقق مكررة على 7 أدوار اضافة إلى الطابق الأرضي.



علما بان الشقق بمساحات مختلفة تلبي جميع الأذواق والرغبات، لافتة إلى أن مساحات الشقق تتراوح بين 187 م2 لأقل مساحة من الشقق، وتصل إلى 294 م2 لأكبر مساحة من الشقق.