عبدالعزيز الفضلي



انطلقت أمس أعمال المؤتمر العاشر للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تحت رعاية رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، ويستمر حتى 31 الجاري تحت عنوان «الكشفية والعمل الإنساني».



وفي كلمة لها خلال انطلاق المؤتمر، قالت الأميرة بسمة إننا سعداء بهذا التجمع الأخوي العربي، مشيرة إلى مشاركة 16 دولة عربية في المؤتمر والذي يحمل شعار الكشفية والعمل الإنساني، وهو مهم جدا لاسيما ان حركة الكشافة والمرشدات مرتبطة مباشرة بالعمل الإنساني، لافتة إلى أن القادة الرواد لديهم كنز من المعرفة والذي يؤدي الى استمرار هذا التوجه الإنساني الكبير خاصة أن كل الأنشطة تعكس هذا التوجه الذي يخدم أفراد المجتمع وتقديم الاحتياجات حسب الحاجة دون تميز.



من جانبه، قال أمين عام الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الكويتي حسن السبتي إن الأمانة العامة للاتحاد عمدت منذ بداية انتقال مقرها إلى الكويت على الانطلاق بخطى ثابتة لتكملة المسار العام للاتحاد والمسيرة التي بدأ بها الأجلاء المؤسسون لهذا الاتحاد من النواحي التنظيمية والإدارية مع تعزيز القيم الإنسانية ومبادئ الحركة الكشفية، مشيرا إلى انه تم تكثيف التواصل مع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية من أجل تفعيل العمل المشترك بما يخدم الرواد العرب، وكذلك التواصل مع الرابطات الأعضاء بالاتحاد واطلاعهم على كل اللوائح والقرارات والتوصيات والبرامج، عبر وسائل التواصل الإلكتروني والرسائل النصية، آخذين بعين الاعتبار العمل على تفعيل برامج العمل المجتمعي والإنساني والتطوعي مع الحث على عقد اتفاقيات التوأمة بين الرابطات العربية، أو العربية الإقليمية.