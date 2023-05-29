بشرى شعبان



حددت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الشروط والمستندات الواجب توافرها للتمديد سنة دراسية إضافية في دور الحضانة لمواليد 2017 خلال الفترة من 28 الجاري الى 13 يوليو المقبل، لافتة إلى أن الشروط كالآتي:



٭ أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو من يعامل معاملة الكويتي.



٭ أن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة سارية صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



٭ أن يكون لديه قرار تعليمي.



٭ ألا يتجاوز عمر الطالب 7 سنوات خلال السنة الدراسية.



المستندات المطلوبة



٭ تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التمديد سنة دراسية إضافية بالحضانة.



٭ صورة من شهادة إثبات الإعاقة.



٭ صورة من القرار التعليمي السابق.



٭ صورة البطاقة المدنية للطالب.



٭ صورة من التقارير الطبية - حسب نوع الإعاقة.



٭ صورة من التقارير النفسية واختبارات الذكاء - حسب نوع الإعاقة.



٭ كتاب من الجهة التعليمية - إن وجد.