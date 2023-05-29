أسامة دياب



بحث رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل والسفير الهندي في الكويت د.أدارش سويكا القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها اعتماد المؤهلات الهندسية ومنح المهندسين من الجالية الهندية شهادة لمن يهمه الأمر لمزاولة المهنة الهندسية بالكويت. جاء ذلك خلال استقبال العتل للسفير الهندي بحضور ممثلين عن إدارة آسيا في وزارة الخارجية ومن السفارة الهندية السكرتير الأول لشؤون التربية والثقافة والإعلام السكرتير الأول لشؤون التربية والثقافة والإعلام فينود جايكواد والسكرتير الثاني للشؤون التجارية والاستثمار وشؤون التعليم آنشيتا كيذواس.



وقدم العتل لمحة عن استضافة الجمعية لعدد من المنظمات الهندسية غير العربية والأجنبية التي تستضيفها الجمعية ومنها جمعية المهندسين الهندية، وعرض آلية اعتماد المهندسين غير الكويتيين بشكل عام والمهندسين من الجالية الهندية بصفة خاصة، موضحا أن آلية الاعتماد تتوافق والمعايير العالمية ومنها المعيار الدولي المعروف باسم واشنطن أكورد «Washington Accord»، بالإضافة إلى التحالف الدولي الهندسي المعروف باسم international engineering alliance والمجلس الهندي الوطني للاعتماد الأكاديمي للشهادات الهندية المعروف باسم NBA.



وأضاف: «المهندسين» جهة غير حكومية وجمعية مهنية أحد أهداف إشهارها الارتقاء بالمهنة الهندسية، ولهذا تشدد على الممارسات المهنية المتوافقة مع جهات الاعتماد الدولية غير الربحية، وليس التراخيص التي تمنحها الحكومات لإنشاء جامعات.



بدوره، قدم السفير د.سويكا لمحة عن العلاقات المتميزة بين البلدين الكويت والهند والتي تمتد الى قرن من الزمان، ودور المهندسين من الجالية الهندية في تعزيزها، لافتا إلى عملهم كمهندسين وفنيين في قطاع التكرير بشكل خاص بشركة البترول الوطنية والشركات النفطية الأخرى وقطاعات الإنشاءات والبنية التحتية وغيرها.



وأعرب د.سويكا عن أمله في أن تتعاون الجمعية في عملية إصدار شهادات لمن يهمه الأمر وإزالة العقبات التي يواجهها آلاف المهندسين من الجالية الهندية بما يتوافق ومتطلبات العمل في الكويت، مضيفا أن المهندسين من الجالية الهندية يعملون في الكثير من الدول حول العالم ولهم باع طويل في إعداد وتأهيل الكوادر الهندية وخاصة في مجالات التكنولوجيا.



وأوضح أن الدولة الهندية لا تعتمد فقط المجلس الوطني الهندي للاعتماد الأكاديمي ولكنها تعتمد جهات أخرى بالتعاون من التعليم العالي التي تمنح التراخيص للجامعات بالهند، وأن بلده حريص على تطبيق اتفاقيات التعاون والاعتراف المتبادل الموقعة بين البلدين الصديقين.



واتفق الطرفان على الإعداد لزيارة مستقبلية يقوم بها وفد لجنة الاعتماد الهندسية بجمعية المهندسين إلى الهند للبحث في توسيع جهات الاعتماد الهندية والتي تلبي المتطلبات العالمية.