تتم حالياً دراسة ملف انضمام الصحافيين المصريين العاملين بالخارج إلى عضوية النقابة المصرية

للكويت تراث مهم في أذهان المصريين منذ عصر الرئيس جمال عبدالناصر

الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً بين النقابة وجمعية الصحافيين الكويتية لمستقبل المهنة

الإعـلام بمختلف صوره وتخصصـاته يعد شريكـاً فعالاً في تحقيق التنميـة المستدامــة



أسامة أبوالسعود



أكد نقيب الصحافيين في جمهورية مصر العربية خالد البلشي أن الإعلام الكويتي يمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات ويمتاز بحرية التعبير وإبداء الرأي والتطرق لمختلف القضايا العربية والعالمية بحيادية ومهنية عالية.



جاء ذلك في مؤتمر صحافي على هامش زيارته إلى البلاد، أشاد خلاله البلشي بالعلاقات الأخوية التاريخية المصرية ـ الكويتية وتميزها، معتبر أنها نموذج يحتذى في الأخوة العربية والود والاحترام المتبادل والحرص المشترك على أمن المنطقة العربية واستقرارها وترسيخ السلام الإقليمي والعالمي.



وقال البلشي: نعيش اليوم في عالم يموج بتكنولوجيا الاتصالات والتدفق المعلوماتي استطاع الإعلام الكويتي مواكبة التطور التقني غير المسبوق في مجال العلوم والتكنولوجيا والمعلومات وأن يجد له موقعا متميزا على خارطة الإعلام الدولي.



وأشار إلى ارتباطه بالإعلام الكويتي منذ الصغر من خلال مجلة العربي وسلسلة عالم المعرفة والثقافة العالمية، لافتا إلى أن الكويت لها تراث مهم في أذهان المصريين منذ عصر الرئيس جمال عبدالناصر، ناهيك عن الديموقراطية الكويتية التي تعد نموذجا يحتذى.



وأكد أن عالمنا العربي يعيش حاليا ظروفا صعبة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الخطاب الإعلامي لإيجاد إعلام عربي مؤثر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل وجود تشويه متعمد للقضايا العربية والإسلامية على الساحة الدولية.



وأوضح البلشي أن الإعلام بمختلف صوره وتخصصاته يعد شريكا فعالا في التنمية المستدامة، وله دور كبير في التحفيز والمراقبة وإعداد التقارير عن الأخطار التي تواجه المجتمعات وتعليم أفراده المهارات والمعتقدات السياسة التنموية.



وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين النقابة وجمعية الصحافيين الكويتية من بينها البرامج التدريبية التي تتعلق بمستقبل المهنة خاصة مع التوسع الذي تشهده الساحة الإعلامية من أدوات حديثة فضلا عن الإعلام الإلكتروني ومنافسته للصحافة الورقية والتعاون فيما يخص تنظيم الملتقيات والمنتديات الإعلامية.



وأعرب عن اعتزازه بالروابط التاريخية الوثيقة وتقديره للمواقف الكويتية الصادقة في الوقوف إلى جانب مصر وتدعم أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية المستدامة وإدراكهم لأهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والإعلامية وتعزيز التضامن العربي.



وأكد البلشي أن ثمة دراسة حالية تتم لملف انضمام الصحافيين المصريين العاملين في الخارج لنقابة الصحفيين المصرية، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب دراسة قانونية للوصول لصيغة مقبولة، والنقابة حريصة على وجود رابط بينها وبين الصحافيين المصريين في الخارج.



وفيما أشاد بدور الصحافيين المصريين العاملين في الخارج، أكد أن مهنة الإعلام شهدت تطورا تقنيا كبيرا خلال الفترة الماضية الأمر الذي يستدعي مواكبة هذا التطور.