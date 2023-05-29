مبارك الخالدي



يستعد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي روي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبدالكريم لإعلان قائمة «الأزرق» خلال الأسبوع الجاري إيذانا بانطلاق البرنامج الإعدادي للمنتخب للمرحلة المقبلة، والذي يستهله بإجراء حصتين تدريبيتين على ستاد جابر الدولي، وذلك قبل السفر إلى معسكر القاهرة المقرر خلال فترة التوقف الدولي للفترة من 10 حتى 20 يونيو والذي تتخلله إقامة وديتين مع منتخب ساحل العاج الـ45 عالميا في 13 يونيو ومنتخب بنين الـ92 عالميا في 16 منه.



هذا، ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخبنا مع ختام معسكر القاهرة مباشرة إلى الهند للمشاركة في دورة جنوب آسيا للفترة من 21 يونيو حتى 4 يوليو، حيث يتواجد «الأزرق» في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات الهند ونيبال وباكستان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات لبنان وجزر المالديف وبوتان وبنغلاديش.