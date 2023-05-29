

ضمن باريس سان جرمان الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.



وكان باريس سان جرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي اثر تمريرة من كيليان مبابي (59) رافعا رصيده الى 16 هدفا هذا الموسم في الدوري، وأدرك البديل مهاجم الفريق الباريسي السابق كيفن غاميرو التعادل (79).



وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة فانفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إتيان. وهو اللقب التاسع لسان جرمان في «ليغ 1» بالسنوات الـ11 الأخيرة.



وسجل ميسي الهدف الـ496 في البطولات الخمس الكبرى فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وضمن لنس المركز الثاني وبطاقته الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما عزز موقع الوصافة بفارق ثماني نقاط أمام مرسيليا الذي خسر أمام ضيفه بريست 1-2.



إيطاليا



ضمن إنتر تأهله الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه المثير على ضيفه أتالانتا 3-2 في المرحلة الـ 37 قبل الأخيرة، فيما فقد روما رسميا فرصة التأهل عبر الدوري بسقوطه ضد فيورنينا 2-1 السبت.



ورفع إنتر رصيده الى 69 نقطة في المركز الثاني مؤقتا أمام لاتسيو (68)، وعلى بعد 8 نقاط من أتالانتا الخامس.



وفقد روما رسميا فرصة التأهل الى دوري الأبطال من خلال الدوري الإيطالي بسقوطه القاتل أمام مضيفه فيورنتينا 1-2.



اسبانيا



قاد المهاجم الدولي البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد، الى تعزيز حظوظه في إنهاء الموسم بالوصافة عندما سجل له ثنائية الفوز على مضيفه إشبيلية 2-1. وعزز ريال مدريد موقعه في المركز الثاني برصيد 77 نقطة بفارق 4 نقاط مؤقتا. إلى ذلك، عاد غرناطة الى دوري الدرجة الأولى الإسبانية في كرة القدم الموسم المقبل بعد أن توج السبت بطلا للدرجة الثانية بفوزه على ليغانيس 2-0 في المرحلة 42 الأخيرة. كما حجز لاس بالماس بطاقته الى «لا ليغا 1» الموسم المقبل بتعادله السلبي مع ألافيس، منهيا الموسم بفارق 3 نقاط عن غرناطة. أما ليفانتي الذي حل ثالثا بفوز متأخر على ريال أوفييدو، فسيخوض التصفيات «بلاي أوف» الى جانب ألافيس وايبار وألباسيتي، لتحديد هوية آخر فريق سيصعد الى دوري الأضواء.