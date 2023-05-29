أحرز رامي المنتخب الكويتي خالد المضف برونزية في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق الطائرة المقامة حاليا في كازاخستان ضمن مسابقة (تراب) لفئة الفردي في إنجاز مميز للرماية الكويتية، حيث حل ثالثا خلف الإيطالي فابريزي ماسيمو صاحب المركز الأول والأسترالي جيمس ويليت الذي حل ثانيا.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي، إن الرامي منصور الرشيدي حل بدوره رابعا على رماة العالم ضمن مسابقة رماية (سكيت)، منوها بالإنجازات المتتالية التي يحققها رماة الكويت في ظل منافسة قوية من أبطال العالم المشاركين في البطولة.