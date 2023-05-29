

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي ـ هادي العنزي



احتفلت أسرة نادي الكويت (العميد) وجماهيره على ملعبها أمس في يوم التتويج باللقب الـ 18 لدوري «زين» الممتاز، وكان بالفعل «ختامها مسك أبيض» بعد اكتساحه كاظمة 8-1 في ختام البطولة أمس، ليصل الكويت إلى النقطة 55 في إنجاز رائع وفي موسم استثنائي شاق، فيما بقي كاظمة في المركز الثالث بـ 46 نقطة، وبعد المباراة تم تتويج البطل بدرع الدوري في تصميمه الجديد وسط فرحة لاعبي وجماهير الكويت.



تقدم «الأبيض» في الشوط الأول بثلاثة أهداف سجلها فواز المبيلش (20) وفيصل زايد هدفين (40 من ركلة جزاء و45)، وقد أشرك مدرب الكويت بونياك تشكيلة جديدة والتي أحسنت في لعبها حيث قاد هجماته فيصل زايد واحمد زنكي وابراهيم كميل.



وفي الشوط الثاني، أضاف علي حسين الهدف الرابع (59)، وقلص الفارق لكاظمة طلال القيسي (60)، قبل ان يضيف يوسف ناصر الهدف الخامس (77)، ثم عمرو عبدالفتاح الهدف السادس (81)، ثم فيصل زايد الهدف السابع (83) وأحمد الظفيري هدفا ثامنا (86) وسط تفوق كويتاوي وانهيار كظماوي.



العربي والسالمية



وعلى «ستاد ثامر»، حافظ العربي على مركزه الثاني في سلم الترتيب بعد اكتساح مضيفه السالمية 6-3 رافعا رصيده إلى 49 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 30 نقطة، سجل أهداف «الأخضر» كل من محمد الصولة (9 من ركلة جزاء و79) وسيف الحشان (14) وكينجسلي ايدو (16) والسنوسي الهادي (41) وبسام الصرارفي (45+2)، فيما سجل للسالمية عبدالهادي خميس (25) ومهدي دشتي (55) وكارلوس اندريس (89).



وتميز الشوط الأول باللعب المفتوح من الجانبين، والذي تفوق فيه «الأخضر» في تنويع الطرق للوصول الى مرمى الحارس عبدالرحمن الفضلي، كما أحسن المهاجمون استثمار الفرص، في المقابل لاحت للسالمية عدة فرص سانحة أبعدها الحارس أحمد دشتي. وفي الشوط الثاني واصل العربي سيطرته على اللقاء وتسجيل الأهداف وسط غياب شبه كامل للاعبي السالمية.



القادسية والفحيحيل



وفي ثالث مواجهات الختام، تغلب الفحيحيل على ضيفه القادسية 4-3 على ملعب ستاد نادي الشباب، ليرفع الفحيحيل رصيده إلى 31 في المركز الخامس، فيما بقي «الأصفر» على رصيده السابق بـ 41 نقطة في المركز الرابع.



جاء الشوط الأول عامرا بالهجمات من الفريقين، ودانت الأفضلية الميدانية للفحيحيل، الذي بادر بالتسجيل عبر مهاجمه التونسي يوسف بن سودة (20 من ركلة جزاء) والبرازيلي فيتور دا سيلفا (26)، لكن نجم القادسية عيد الرشيدي عاد بفريقه سريعا بتسديده سكنت أعلى الزاوية اليمنى للحارس عبدالرضا شهاب (29)، وأضاف الهدف الثاني (42)، ليخرج الفريقان بتعادل إيجابي مثير، وفي الشوط الثاني كرر الفحيحيل تقدمه مجددا بواسطة فيتور دا سيلفا الذي سجل ثاني أهدافه الشخصية (56). وحاول مدرب «الأصفر» محمد إبراهيم معادلة النتيجة عبر عدة تبديلات تكتيكية، أبرزها مشاركة أسطورة القادسية بدر المطوع، وتمكن سلمان البوص من معادلة النتيجة للقادسية (60)، لكن المتألق يوسف بن سودة أعاد التقدم مجددا لفريقه بتسجيله رابع الأهداف (74)، ليخرج الفحيحيل بفوز معنوي مهم.