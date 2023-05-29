أعلنت «كونا» رسميا إطلاق أول مذيع أخبار افتراضي لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (أفتار) ضمن خطة التطوير لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المؤسسات الإعلامية.



وقالت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم إن المذيع هو أحد موظفي الوكالة ويدعى عبدالله العصيمي وتمت الاستعانة به كمذيع افتراضي يستطيع قراءة الأخبار من خلال دمج التسجيل الصوتي والفيديو لشخص حقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.



وأضافت السالم ان الوكالة جهزت قاعة خاصة في قطاع التحرير لإذاعة نشراتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر أول مذيع أخبار لها وكذلك لاستخدامات جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن موظفي «كونا» سيقدمون محتويات الأخبار للمذيع الافتراضي الذي سيعمل مبدئيا باللغة العربية من دون توقف، معربة عن الأمل بأن تسهم هذه الخطوة في تحسين عملية إنتاج المواد الخبرية وتحريرها.



وذكرت أنه سبق الإعلان عن إطلاق الوكالة مساحة على منصة عالم الميتافيرس الافتراضي في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة وسرعة الخدمات الإعلامية.