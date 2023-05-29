

عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنح بحبس طبيب لمدة سنة واحدة لارتكابه خطأ طبيا وعدم تحويل مريضة إلى مركز طبي حكومي لتجنب مضاعفات لحقت بالمريضة، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتتلخص الواقعة في الدعوى التي أقامتها المحامية حوراء الحبيب عن موكلتها، بأنها أصيبت كما بالتقرير الطبي الأولي بمضاعفات ناشئة عن إهمال الطبيب المتهم خلال إجراء عملية جراحية.



وقالت في صحيفة الدعوى انه كان من الممكن التعامل مع موكلتها بصورة أفضل بعد إجراء العملية وفي وقت مبكر للحد من التطورات والمضاعفات وآثارها السلبية، وأيضا لعدم جواز قيام الطبيب المتهم بمزاولة نشاط جراحة التجميل.