مفرح الشمري



أكد الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام بالتكليف د.يوسف السريع أن «المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ستقام دورته الـ 23 في تونس أصبح أحد المهرجانات الإعلامية التي يشار إليها بالبنان على المستوى الدولي».



وقال السريع لـ «الأنباء» إن الدورة 23 للمهرجان التي ينظمها اتحاد اذاعات الدول العربية ستقام خلال الفترة من 12 الى 15 يونيو المقبل بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية والتلفزة التونسية والاذاعة التونسية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، وتشتمل هذه التظاهرة الاعلامية البارزة في الوطن العربي على انشطة عديدة من أهمها المسابقات الاذاعية والتلفزيونية في مختلف الأصناف البرامجية والإخبارية، بالإضافة الى معرض الأسبو للاذاعة والتلفزيون وكذلك سوق البرامج.



وأشار السريع ان مشاركة الكويت في هذا المهرجان جاءت بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لدعم وتطوير الإعلام العربي عموما وأنشطة وفعاليات الاتحاد خصوصا، انطلاقا من اهمية العمل العربي المشترك الذي يمثل نهجا كويتيا أساسيا دولة ومواطنين لما فيه خير ونماء الشعوب العربية.



وعن البرامج المشاركة في هذا المهرجان، ذكر الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع ان وزارة الاعلام حريصة على المشاركة في جميع اصناف المسابقات الاذاعية والتلفزيونية لهذا المهرجان، مشيرا إلى ان اذاعة الكويت ستشارك بعدد من البرامج منها عمل بعنوان «صالح في قلب الفلك» في مسابقة الدراما الاذاعية، ويتناول السيرة الذاتية للعم الراحل د.صالح العجيري، بالإضافة الى مسابقة برامج البودكاست من خلال برنامج خاص بالارشيف الاذاعي الذي تزخر به مكتبة اذاعة الكويت، بينما تشارك في مسابقة البرامج الكشفية من خلال برنامج «زهور الصباح».



اما المشاركة التلفزيونية فهناك العديد من البرامج بالإضافة الى مشاركة المسلسل التلفزيوني «البوشية» في مسابقة الدراما التلفزيونية.