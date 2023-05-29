

توصلت دراسة إلى أن تناول مكمل متعدد الفيتامينات قد يساعد في إبطاء فقدان الذاكرة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر. ودرس الباحثون في الولايات المتحدة بيانات أكثر من 3500 بالغ كانوا جزءا من التجربة السريرية COSMOS-Web.



ووجد الفريق أن الذاكرة تتحسن لدى الأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات اليومية، مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواء وهميا. وقال قائد الدراسة آدم بريكمان: «تعد الشيخوخة الإدراكية من أهم الاهتمامات الصحية لكبار السن، وتشير هذه الدراسة إلى أنه قد تكون هناك طريقة بسيطة وغير مكلفة لمساعدة كبار السن على إبطاء انخفاض الذاكرة».



وخلال الدراسة اختار الباحثون المشاركين عشوائيا لتناول الفيتامينات المتعددة أو دواء وهمي، Centrum Silver، يوميا لمدة 3 سنوات. وكان أداء أولئك الذين تناولوا الفيتامينات أفضل بشكل ملحوظ في الاختبارات بعد السنة الأولى، مع استمرار الفوائد طوال فترة الدراسة التي استمرت 3 سنوات. وشهد المشاركون المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية الأساسية تحسنا خاصا في الأداء عند تناول المكملات.



وأوضح البروفيسور بريكمان: «هناك دليل على أن المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية قد تكون لديهم مستويات أقل من المغذيات الدقيقة التي قد تصححها الفيتامينات المتعددة، لكننا لا نعرف حقا الآن لماذا يكون التأثير أقوى في هذه المجموعة». وأكد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد العناصر الغذائية المحددة التي تسهم في الفائدة والآليات الأساسية المعنية.

المصدر: «إندبندنت»