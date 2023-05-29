شيخة البحر: القفزة الكبيرة في الأرباح تعكس مرونة نموذج أعمالنا.. وصلابة مركزنا المالي

ياسر الطيب: البنك يواصل أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في جميع مؤشراته المالية



أعلن بنك الكويت الوطني - مصر عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول من عام 2023، والمنتهية في 31 مارس، حيث حقق البنك أرباحا صافية قدرها 652.5 مليون جنيه مصري (بما يعادل 6.9 ملايين دينار)، مقابل 348.7 مليون جنيه مصري (بما يعادل 6.7 ملايين دينار) خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 87% على أساس سنوي.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن صافى الدخل من العائد ارتفع إلى 1.54 مليار جنيه، مقابل 0.77 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 بقفزة 100%، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 1.85 مليار جنيه، مقابل 0.93 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 99%.



وزادت ودائع العملاء إلى 88.3 مليار جنيه كما في 31 مارس 2023، مقابل 84.5 مليار جنيه بنهاية 2022 بنمو 4.5%، ونمت الأصول إلى 109.3 مليارات جنيه، كما في 31 مارس 2023، مقابل 105.1 مليارات جنيه بنهاية 2022 بنمو 4%، وبلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 1.58 مليار جنيه، مقابل 54.3 مليار جنيه بنهاية 2022 بنمو 6.9%.



قفزة قوية



وتعقيبا على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر، شيخة البحر: «القفزة القوية في أرباح بنك الكويت الوطني - مصر بالربع الأول واستمرار نمو الربحية يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم تصاعد التحديات التشغيلية».



وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجيتنا لتنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك بشكل عام وخاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، يتمتع بقاعدة سكانية عريضة من الشباب.



وقالت: «تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي».



وأضافت البحر: «نحن على أتم استعداد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التحسن المرتقب في البيئة التشغيلية عقب انتهاء تلك الظروف الاستثنائية وتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمار الأجنبي بما سينعكس إيجابا على نمو عمليات البنك في مصر وتحقيقها مزيدا من التكامل مع باقي عمليات المجموعة».



وأضافت: «استثمارنا في مصر طويل الأجل وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في الاستثمار بمصر الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو بمعدلات الشمول المالي، حيث نعمل على تحسين جودة خدماتنا وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية وحلول الدفع المتطورة وتعزيز محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عملياتنا وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة».



مواصلة النمو



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر، ياسر الطيب: «إن قوة نتائج أعمال البنك تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محليا وعالميا».



وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال الوطني – مصر متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله المرن القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.



وأضاف ان أغلب مصادر دخل الوطني - مصر يأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.



وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلا عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية.



وأشار إلى أن الوطني - مصر يسعى جاهدا إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.



الانطلاق بقوة لتعزيز الخدمات الإلكترونية



قال ياسر الطيب انه إيمانا من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكا لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء والتجار في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلي مجتمع أقل اعتمادا على النقود، وكانت أحدث الوسائل التكنولوجية التي دشنها الوطني - مصر «تطبيق انستاباي» الذي يتيح للعملاء الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية وتحويل الأموال لحظيا من خلال الهاتف المحمول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.