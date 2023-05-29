علي إبراهيم



احتفى الوكيل العام لطيران إير كايرو في الكويت، المركز الاهلي للطيران التابع لمجموعة بوخمسين القابضة، بمرور 20 عاما على تأسيس شركة إير كايرو التابعة لشركة مصر للطيران وسط حضور كبير من مكاتب السفر والطيران في الكويت واعضاء السلك الديبلوماسي المصري.



وأكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت أن حركة السفر بين مصر والكويت اقتربت من 100 ألف مسافر شهريا سواء كانت بهدف السياحة الكويتية في مصر أو حركة الجالية المصرية بالكويت، وتعتبر شركة إير كايرو المصرية التي انطلقت مطلع عام 2011 قادرة بفضل إمكانياتها والسواعد المصرية على تحقيق طفرة للدخول في السوق العربي والعالمي لحركة الطيران.



وأكد شلتوت ان مجموعة بوخمسين تعد من المجموعات ذات الباع الكبير في الاستثمار بكل المجالات في مصر، من بنوك الى طيران إلى البنية التحتية وتأتي في مقدمتها شركة بوخمسين للطيران التي دخلت في شراكة مع إير كايرو التي تعد واحدة من شركات الطيران الاقتصادي منذ 2011، وتعمل معها على تسيير رحلات من مختلف المطارات في مصر وقريبا من الكويت إلى مطار القاهرة ومطار سفينكس الدولي الذي افتتح مؤخرا.



ودعا شلتوت الجميع للسفر إلى مصر، ليس فقط على إير كايرو ولكن أيضا على أي طيران يبتغيه، فالمقصد أن السوق يتسع للجميع وهناك تكامل بين الشركات فيما بينها، وإذا كان هناك تنافس فهو لخدمة الراكب، ولكن هو تكامل في تيسير وتوفير الراحة الى المسافر سواء مواطن كويتي أو خليجي أو مصري للسفر من الكويت الى مصر.



وحول حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت، أفاد شلتوت بأنه يتخطى 2 مليار دولار بالمواد البترولية، لكن بدون المواد البترولية تبلغ تقريبا 420 مليون دولار، متوقعا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة ان السوق تكاملي وليس تنافسيا، وبالتالي هناك عديد من الفرص لزيادة الصادرات المصرية وأيضا لزيادة الواردات من جانب الكويت.



وأكد السفير شلتوت ان هناك عدة لجان مشتركة بين الكويت ومصر منها لجنة مشتركة تجارية سيتم تحديد موعد لعقدها قريبا، وستكون اللجنة الأولى للتجارة بين البلدين بالاضافة إلى لجنة مشتركة للدورة 13 التي ستعقد بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين، وسيتم تحديد موعدها بعد النصف الثاني من هذا العام، وأيضا هناك العديد من اللجان والزيارات المتبادلة بين الوزراء والتنسيق كامل في المحافل الدولية والإقليمية مثل جامعة الدول العربية وأيضا الأمم المتحدة، وكل هذا التواصل يزيد من دعم وتوطيد العلاقات، حيث يتم بحث المزيد من التعاون للمصلحة والخير على مواطني البلدين.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، حسين الشريف، إن «مصر للطيران» تمتلك 60% من أسهم إير كايرو، وتعتبر الشركة ثاني أكبر مشغل في مطار القاهرة وأول مشغل في مطار الغردقة الدولي.



واشار إلى أن الشركة تشغل رحلات من الغردقة إلى وجهات أوروبية أسبوعيا، حيث توجد 25 رحلة لإيطاليا و9 رحلات لاسبانيا و87 رحلة لألمانيا، وأن الشركة بدأت منذ شهرين رحلات من إسكندرية إلى المغرب «كازبلانكا»، وعلى نهاية العام ستكون هناك وجهات جديدة بالمغرب مثل طنجة ومراكش.



وحول التوجه للقارة الأفريقية، قال إن هناك خطة متكاملة نحو التوسع في عدد الرحلات والوجهات داخل القارة الإفريقية، حيث سننطلق نحو دول بوركينا فسو وميامي في النيجر ودكار في السنغال وكنكري في غينيا، وذلك ضمن خطة متكاملة لتنفيذها مع نهاية العام الحالي، مؤكدا أن «إير كايرو» لديها حاليا 34 طائرة وتعتبر أكبر شركة في إفريقيا مشغلة لطائرات إيرباص A320 الجديدة، وان حجم شبكة «إير كايرو» 62 نقطة في كافة الدول.



بدورها، قالت المدير الإقليمي لشركة إير كايرو بالكويت سلمى الطحان إن الشركة تعمل على تشغيل 18 رحلة الى مطارات مختلفة في مصر منها 8 رحلات إلى مطار سوهاج الدولي و6 الى مطار اسيوط الدولي و6 الى مطار برج العرب، موضحة انه ابتداء من اول يونيو المقبل ستكون هناك رحلتان من القاهرة للكويت وقريبا جدا سوف يتم تشغيل خط لمطار سفنكس الدولي وسوف تتم مضاعفة هذه الحركة في اقرب فرصة ممكنة بمساعدة الجالية المصرية بالكويت وشركات السياحة العاملة فيها.



«إير كايرو» .. إنجازات وطفرة غير مسبوقة



قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين للطيران، الحسيني عبدالحميد، ان الاحتفالية تأتي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها وذلك في ثوبها الجديد من خلال تعاونها مع المركز الأهلي للطيران الوكيل العام لها بالكويت، وتعيين سلمى الطحان مديرا إقليميا جديدا للشركة في الكويت.

وزاد أن «اير كايرو» تعتبر ثاني أكبر شركة طيران مصرية وأنها حققت إنجازات وطفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية ما جعلنا نطمع في تحقيق المزيد من تلك الإنجازات خلال الفترة المقبلة خاصة مع توسعات الشركة وتغطيتها داخل السوق المحلي الكويت وتواجدها بقوة، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية والرؤية الثاقبة لها ساهمت في تحقيق تلك الإنجازات خلال السنوات الماضية.

واضاف عبدالحميد انه مع اتخاذ قرار التعاون مع «اير كايرو» جاء بناء على رغبة مشتركة لوضع الشركة على المسار الصحيح في السوق الكويتي حيث كان التحدي الاول هو إعادة الصورة الذهنية أمام الركاب ومكاتب السفر بانها تخدم كافة الفئات من خلال رحلتين أسبوعيا بالاضافة الى وجود خطة برحلتين اضافيتين لمطار القاهرة ومطار سفنكس في شهر يوليو المقبل ما يفتح آفاقا جديدة من التنوع أمام الركاب.