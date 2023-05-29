المعرض تضمن الإعلان الرسمي من «الملا وبهبهاني للسيارات» عن إطلاق سيارتين جديدتين كلياً لعلامتين تجاريتين عالميتين



احتفلت مجموعة الملا بافتتاح معرضها «الملا أوتو شو» الثاني الذي سيستمر لعشرة أيام في مجمع «360 الكويت»، وقد تم الإعلان عن افتتاح المعرض في حدث خاص نظمته مجموعة الملا بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا، ورئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان، يرافقهما القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية وسفراء كل من ألمانيا واليابان وإيطاليا، وهي الدول المصنعة للسيارات ضمن المعرض.



ويضم معرض السيارات مجموعة من أحدث طرازات السيارات لعلامات تجارية عالمية رائدة مع عروض مميزة من الملا للسيارات خلال فترة المعرض، كما وشمل المعرض اطلاق حصري لأحدث طرازات سيارات لعلامات تجارية رائدة عالميا.



وفي تعليق له على هذا الحدث، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا: في مجموعة الملا، نحن نفخر بشراكاتنا مع أشهر العلامات التجارية الرائدة التي نمثلها في قطاع السيارات وإيصال شهرتها إلى آفاق جديدة من النجاح والتميز في المنطقة. ويسعدني اليوم أن أشهد افتتاح المعرض الثاني لمجموعة واسعة ومتنوعة من السيارات لعلامات تجارية عالمية الذي يحمل عنوان «الملا أوتو شو» الثاني في مجمع «360 الكويت» بحضور ضيوفنا الكرام ممثلي سفارات الدول المصنعة لهذه السيارات. في مجموعة الملا نحن نفتخر بتميزنا في جميع ما نقوم به، ويعكس معرض الملا أوتو شو الثاني للسيارات مساعينا الدائمة في تلبية احتياجات عملائنا وتجاوز توقعاتهم بتقديم أفضل المنتجات والخدمات بأعلى مستويات الخدمة وهو ما يثق به عملاؤنا عند التعامل مع مجموعة الملا.



من جانبه، قال رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان: بعد النجاح غير المسبوق الذي حققه معرض «الملا أوتو شو» الأول عام 2021، فخورون بعرض مجموعة مميزة من أحدث المنتجات والخدمات لقطاعي السيارات والخدمات المالية لدينا للمرة الثانية في مجمع «360 الكويت»، ويتميز معرضنا هذا العام بحدث استثنائي لإطلاق سيارات جديدة من شركة الملا وبهبهاني للسيارات. سيستمتع زوارنا خلال يوم الافتتاح بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية نقدم لهم من خلالها تجربة تسوق مميزة لسيارة أحلامهم وخدمات مالية بعروض حصرية تلبي كل احتياجاتهم وكل ذلك تحت سقف واحد.



واختتم: نلتزم في مجموعة الملا بتقديم أفضل تجربة للعملاء في جميع ما نقوم به. ونتطلع إلى المزيد من الأحداث المماثلة التي تعكس تفانينا في التميز والابتكار والمهنية.



وخلال الفترة من 25 الجاري إلى 3 يونيو المقبل في مجمع «360 الكويت»، سيقدم المعرض الثاني «الملا أوتو شو» تجربة تسوق فريدة لمحبي السيارات مليئة بالمعلومات والنشاطات المختلفة على مدار 10 أيام في إحدى أشهر وجهات التسوق في الكويت. في تعاون تجاري مميز لقطاعات أعمال رئيسية في مجموعة الملا تقدم من خلاله للعملاء تجربة تسوق متكاملة لأحدث السيارات وعروض مميزة على الخدمات المالية للتمويل والتأمين من شركات الملا للتمويل والملا للتأمين، بالإضافة إلى خدمات إجارة وتأجير السيارات من شركة الملا للإجارة والتأجير، وفيما يلي أبرز المميزات والعروض الخاصة في معرض «الملا أوتو شو»:



إطلاق جيب جراند واجونير



في حدث مميز وبحضور القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت جيمس هولتسنايدر وعضو مجلس إدارة شركة الملا وبهبهاني للسيارات طلال بهبهاني ورئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان، أعلنت شركة الملا وبهبهاني عن إطلاقها سيارة جراند واجونيير الجديدة كليا من جيب.



وخلال فترة المعرض حتى تاريخ 3 يونيو المقبل، سيحصل زوار الملا أوتو شو بفرصة لاستكشاف سيارة جراند واجونيير الجديدة والتي تعد أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة وتقدما من الناحية التكنولوجية في تاريخ علامة جيب الأسطوري الممتد على مدى 80 عاما، وسيحظى العملاء الآن بفرصة اختبار السيارة وقدراتها الفائقة التي توفرها أنظمة الدفع الرباعي الثلاثة، وديناميكية القيادة الاستثنائية والأداء القوي، والتقنيات الحديثة وأنظمة الأمان المتقدمة، بالإضافة إلى أعلى مستويات الراحة التي توفرها السيارة التي تتسع لثمانية ركاب وتتمتع بتصميم مميز حديث وأنيق.



الكشف عن «تونالي» الجديدة كلياً من ألفا روميو



تواصلت الاحتفالات في معرض «الملا أوتو شو» مع إطلاق سيارة تونالي الجديدة كليا من ألفا روميو بحضور سفير الجمهورية الإيطالية في الكويت كارلو بالدوتشي يرافقه رئيس شركة الملا وبهبهاني للسيارات راين لورو.



وتمثل «تونالي» لمحبي السيارات نقطة انطلاقتها إلى عالم الكهرباء، وتقدم التزاما ملموسا تجاه التنقل المستدام مع الحفاظ على وفائها لقيمها التأسيسية الراسخة. ومع مستويين من أنظمة التشغيل بالكهرباء، أي النظام الهجين والنظام الهجين القابل للشحن، تظهر «تونالي» مع محرك Hybrid VGT (بنظام الشاحن التوربيني متغير الهندسة) بقوة 160 حصانا، وهو محرك نجده حصريا لدى ألفا روميو.



وقد شاركت في معرض «الملا أوتو شو»، الذي يضم أحدث طرازات السيارات من الموزعين المعتمدين والوحيدين في مجموعة الملا، كل من الشركات التالية:



شركة الملا وبهبهاني للسيارات



شركة الملا وبهبهاني للسيارات ـ إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات كرايسلر وجيب وألفا روميو ودودج ورام وفيات وابارث وموبار تكشف عن مجموعة مميزة من أحدث سيارات علاماتها التجارية وتطلق رسميا سيارة جراند واجونيير الجديدة كليا من جيب وسيارة «تونالي» الجديدة كليا من ألفا روميو.



وعند شراء سيارة من الملا وبهبهاني خلال فترة معرض «الملا أوتو شو»، سيحصل عملاؤنا على العروض التالية:



٭ اشتر سيارتك الآن وادفع بعد ثلاثة أشهر بالتعاون مع الملا للتمويل.



٭ باقة تأمين شامل مميزة من شركة الملا أورينتال للتأمين تشمل الثلاثة منتجات التالية: سيارة بديلة متوسطة الحجم، خدمة مساعدة على الطريق، وإخلاء المسؤولية دون أي رسوم إضافية.



الملا أوتوموبيلز ـ مرسيدس-بنز



من موقع متميز في معرض «الملا أوتو شو»، انتهزت الملا أوتوموبيلز، الموزع الوحيد والحصري لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت، هذه الفرصة لعرض سيارة مرسيدس-بنز GLE 450، ومرسيدس بنز الفئة C، ومرسيدس بنز GLE 53 كوبيه، ومرسيدس بنز الفئة V متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تشكيلة سياراتها الكهربائية بالكامل بما فيها EQA وEQS وEQS-SUV المرتقبة الجديدة من مرسيدس-بنز والتي سلطت الضوء للضيوف على التنوع المتاح من تركيزها على التنقل الكهربائي، بالإضافة إلى عرض النسخة المذهلة من مرسيدس AMG GT 63 F1 Edition والعرض الأول لسيارة Mercedes-AMG G 63 4x4.



وقدمت شركة الملا أوتوموبيلز ـ مرسيدس-بنز الكويت خلال المعرض عروضها وبرامجها الترويجية الجذابة، بدءا من عرض اشتر الآن وادفع في عام 2024 على مجموعة محددة من سيارات مرسيدس-بنز، وإطلاقها لبرنامج التأجير الفريد الذي يوفر للعملاء فرصة الاستئجار من مجموعة مختارة من سياراتها الكهربائية بما في ذلك EQS وEQA وEQB وEQC وEQE، مما يمنح العملاء والضيوف فرصة التسجيل في برنامج التأجير لمدة 24 أو 36 شهرا بدفعات شهرية مع إتاحة الفرصة لهم لامتلاك السيارة في نهاية عقد الإيجار. يتضمن برنامج التأجير هذا مجموعة واسعة من المزايا للعملاء بما في ذلك تركيب صندوق شحن على حائط المنزل مجانا، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى للخدمات والكفالة. والعرضان مقدمان بالتعاون مع شركة الملا للتمويل.



«الملا موتورز» تطرح أقوى عروض العام



أعلنت شركة الملا موتورز الموزع المعتمد والوحيد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت منذ عام 1972 عن إطلاق أقوى عروض العام وبشكل استثنائي على مجموعة من سيارات ميتسوبيشي خلال مشاركتها في معرض «الملا أوتو شو» المقام في مجمع «360».



وتستعرض شركة الملا موتورز خلال مشاركتها في المعرض الذي ينطلق في 25 الجاري باقة متنوعة من سيارات ميتسوبيشي التي تناسب جميع الفئات مثل: Montero Sport Ralliart ،Ralliart X-Treme ،Outlander Matt black edition ،ASX Ralliart، والتي تطرحها أمام زوار المعرض بمميزات استثنائية. وتتوافر أقوى العروض على سيارة Outlander الدفع الرباعي وتشمل إمكانية شراء السيارة الآن وبداية تسديد أقساطها في 2024.



وتوفر الملا موتورز لزوار المعرض خصومات استثنائية على مجموعة من خدماتها مثل 50% خصم على باقات الحماية والتظليل، بالإضافة إلى 25% خصم على جميع إكسسوارات ميتسوبيشي الأصلية.



وتدعو شركة الملا موتورز زوار معرض «الملا أوتو شو» لزيارة جناحها في المعرض للاطلاع على كل العروض والمميزات التي تقدمها الشركة حصريا طيلة أيام المعرض.



ACURA الملا.. عروض وباقات استثنائية



تطرح شركة الملا العالمية لتجارة السيارات ـ إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات ACURA في الكويت لعملائها أقوى عروضها خلال مشاركتها في معرض «الملا أوتو شو»، الذي ينطلق في 25 الجاري في مجمع «360 الكويت».



وتستعرض شركة ACURA الملا خلال مشاركتها في المعرض مجموعة مختارة من سياراتها اليابانية الفاخرة مثل: MDX Type S ،MDX Advance ،TLX Type S ،RDX A-Spec، والتي تقدم عليها عروض ومميزات حصرية خلال أيام المعرض فقط. ويمكن لزوار المعرض حجز سيارتهم المفضلة من ACURA اليوم، وبداية سداد الأقساط الشهرية بعد ستة أشهر من خلال شركة الملا للتمويل.



وخلال تواجدها في المعرض، تقدم شركة ACURA الملا خصم 50% على مجموعة من خدماتها المميزة مثل خدمة حماية الطلاء والتظليل الحراري وغيرها، بالإضافة إلى خصم 25% على اكسسوارات MDX الأصلية.



ولعشاق سيارة TLX نصيب من العروض في معرض «الملا أوتو شو»، حيث تطرحها ACURA الملا بسعر 11500 دينار فقط لزوار المعرض، وهو ما يعتبر فرصة استثنائية لعشاق السيارات الرياضية الفاخرة.



وتدعو شركة ACURA الملا زوار معرض «الملا أوتو شو» لزيارة جناحها في المعرض للاطلاع على كافة العروض والمميزات التي تقدمها الشركة حصريا طوال أيام المعرض.



«عربة للإجارة»



تشارك عربة للإجارة التابعة لشركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن، في فعاليات معرض «الملا أوتو شو» الذي يقام حاليا في مجمع 360 الكويت ويستمر من 25 الجاري حتى 3 يونيو المقبل، وتأتي مشاركة «عربة» ضمن اطار حرصها على استكمال مهامها في تقديم حلول الإيجار لمن يرغب في تأجير سيارة بدلا من شرائها.



وتقوم عربة بتوفير أكثر من 30 نوع سيارة من أحدث وأفخم الموديلات العالمية ولأكثر العلامات التجارية شهرة في صناعة السيارات تشتمل على سيارات سيدان الصغيرة والمتوسطة والفاخرة والعائلية وسيارات الدفع الرباعي من جميع الأحجام كبديل مناسب لامتلاك سيارة. يعتبر استئجار أو تأجير سيارة البديل الأنسب للأشخاص الذين يفضلون عدم تحمل المتطلبات التشغيلية للسيارة مثل الصيانة والتأمين والاستبدال وغيرها. مع ارتفاع تكلفة تمويل السيارات، أصبح الإيجار التشغيلي الحل الأنسب وما يميزه أيضا إمكانية تغيير السيارة.



وتشمل باقات التأجير من عربة مزايا استثنائية كالتأمين الشامل والصيانة الذهبية والعداد المفتوح وخدمة المطار وخدمة خاصة للسيدات والمساعدة على الطريق 24 ساعة والسيارة البديلة وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة وهذا مع الحصول على موافقة فورية عند تقديم واستيفاء المعاملة بالإضافة إلى ميزة الدفع «أونلاين».



وتدعو «عربة للإجارة» عملاءها إلى زيارة معرض الملا أوتو شو في مجمع «360 الكويت» لاختيار السيارة المناسبة واستغلال عرض الخريجين والعروض الخاصة الاخرى باللون والمواصفات التي يختارونها.



مجموعة الخليج تعرض BRABUS



عرضت مجموعة الخليج للتجارة سيارة BRABUS طراز G500 التي تتضمن العديد من التعديلات المميزة وخيارات تحسين مظهر وأداء السيارات. ومن خلال معرض الملا للسيارات، تتميز BRABUS بعرض إمكاناتها مع سيارات مرسيدس- بنز المطورة خصيصا وتوفير خدمات ما بعد البيع المعتمدة عالميا للعملاء، بالإضافة إلى تقديم تجربة تسوق ممتعة لمحبي السيارات لاستكشاف مجموعة واسعة من الخدمات والتعديلات المطورة للسيارات من BRABUS.



عروض خاصة على تمويل وتأمين السيارات



لتجربة تسوق متكاملة، نقدم لعملائنا خلال المعرض خدماتنا المالية والتمويلية من شركتي الملا للتمويل وأورينتال للتأمين وهما عضوان رئيسيان في قطاع الخدمات المالية ضمن مجموعة الملا، من خلال فريق عمل متخصص متواجد طوال فترة المعرض لتقديم كافة المعلومات والخدمات الاستشارية لعملائنا فيما يتعلق بتمويل وتأمين السيارات.



كما يسر شركة أورينتال للتأمين إحدى شركات مجموعة الملا لثلاثين عاما، أن تعلن عن مشاركتها في معرض «الملا أوتو شو».



كمزود رائد وموثوق لخدمات التأمين في الكويت، تلتزم شركة الملا أورينتال للتأمين بتقديم عروض وخدمات مميزة لعملائنا خلال فترة المعرض. وباعتبارها إحدى شركات مجموعة الملا، تقدم شركة الملا أورينتال للتأمين للعملاء أعلى مستويات الخدمة التي لا تقتصر فقط على إصدار الوثائق بل تشمل أيضا خدمات المطالبات.



وشركة الملا للتمويل إحدى شركات مجموعة الملا وشركة تمويل إسلامي مرخصة ورائدة في الكويت، تقدم حلول التمويل وفقا للشريعة الإسلامية لزوار معرض «الملا أوتو شو» بعروض خاصة ومميزة للتمويل الشخصي للسيارات وبأسعار مناسبة للجميع.