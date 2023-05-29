أكدت وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز أمس أهمية رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات والجهات الحكومية لاسيما العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني. وأعربت بوقماز في تصريح صحافي على هامش تكريم متدربي دورة «سلامة القيادة» في مطار الكويت الدولي عن سعادتها بالتواجد في ختام الدورة التي تسهم في تنمية مهارات الموظفين في كل المجالات والتخصصات المختلفة، موضحة أن الدورة تأتي ضمن خطة تأهيل وتعزيز قدرات العاملين في «الطيران المدني» بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكدة أهمية تأمين سلامة جميع العاملين في هذه المنشأة الحيوية وسلامة مرتاديها.



وتعد الدورة ضمن خطة تدريبية كاملة تم إعدادها وتنظيمها من قبل المكتب الفني في الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة لحين استكمال تدريب قائدي المركبات والمعدات في الساحة.