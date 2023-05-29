أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عدم وجود تراخيص لإقامة الملاعب الرياضية واستغلالها تجاريا في السكن الخاص.



وقال المنفوحي في رده على سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن الملاعب الرياضية المقامة على الأراضي الفضاء في أماكن السكن الخاص: لا توجد لوائح لإقامة مثل هذه النشاطات، كما انه لا توجد تراخيص لإقامة تلك الملاعب واستغلالها تجاريا في السكن الخاص، خاصة ان أفرع البلدية بالمحافظات تقوم بالتفتيش.



وذكر المنفوحي انه لا يوجد تنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن لعدم إصدار البلدية هذه التراخيص.



من جانب آخر، اقترح العضو ناصر الجدعان إلغاء الإشارة الضوئية نهاية شارع المعتز.



وقال الجدعان في اقتراحه استنادا الى المادة (21) بند رقم (6) من القانون رقم (33) لسنة (2016) في شأن بلدية الكويت، والتي تنص على التالي: (تقرير انشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر... إلخ). ونظرا لما لمسناه من ازدحام شديد بسبب الإشارة الكائنة بنهاية شارع المعتز باتجاه طريق التعاون بمنطقة سلوى وما يترتب على ذلك من تعطيل وتأخير لمصالح المواطنين. نقترح الآتي: إلغاء الإشارة الضوئية في نهاية شارع المعتز واستحداث استدارة مشابهة لمداخل ومخارج شارع (سالم غانم الحريص) باتجاه شارع التعاون.