إدارة الجوازات هي المطار ودورها إنهاء إجراءات السفر

استمرار الڤيزا الفورية لرعايا ٥٣ دولة عبر مطار الكويت

لا نية في زيادة «كاونترات» الجوازات حالياً لتغطيتها بما هو مطلوب

خطة دورية للمواسم بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني

تطبيق «هويتي» معتمد للوافدين كبديل للبطاقة المدنية خلال السفر



كشف مدير إدارة جوازات المطار العميد بدر الشايع ان مشروع البصمة البيومترية المعمول به حاليا في قطاع المنافذ هو مشروع وطني يواكب التطور الدولي ويقضي على جريمة تزوير وتزييف وثائق السفر ويكوّن قاعدة بيانات كبيرة، مؤكدا ان هذا النظام يطبق حاليا على المواطنين والمقيمين والزائرين الى البلاد للقادمين فقط مواليد عام 2002 وما أقل. وأضاف العميد الشايع ان إدارة الجوازات في المطارات الأربعة في البلاد تعمل وفق منهجية وخطة خاصة، وذلك لتسهيل إجراءات السفر للقادمين والمغادرين. وأكد العميد بدر الشايع خلال حوار أجرته «الأنباء» معه انه توجد في المطارات الـ 4 أقسام لإصدار الفيزا الفورية لرعايا 53 دولة، كذلك للمقيمين في دول مجلس التعاون من أصحاب المهن العالية. وأوضح الشايع ان تطبيق «هويتي» معتمد في أقسام جوازات المطارات الـ 4 في عملية السفر والعودة للوافدين ومرافقيهم القصر كبديل للبطاقة المدنية. وبين العميد الشايع وجود خطة خاصة لموسم الحج والصيف والأعياد بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني وبعض الجهات الأخرى لتأمين وتسهيل إجراءات المسافرين.



وأشار مدير ادارة جوازات المطار الى ان الاحصائية السنوية لعام 2022 تبين ان عدد الذين غادروا وقدموا الى الكويت بلغ 10.526.590، وأكثر من 23 ألفا دخلوا بفيزا صادرة من المطار. وفيما يلي التفاصيل:



حدثنا عن إدارة الجوازات في المطار؟ وما دورها الحقيقي؟



٭ إدارة جوازات المطار دورها من أهم الإدارات وهي عصب المطار ودورها إنهاء إجراءات الدخول والخروج عن طريق منفذ المطارات حسب الإجراءات المتبعة، وتوجد 4 مطارات وجميعها توجد بها كاونترات الجوازات وبسير العمل ضمن الخطة المرسومة.



ما هو مشروع نظام «البيومترية»؟ وكيف تم العمل به؟ وما الهدف منه؟



٭ نظام البصمة « البيومترية» ناتج عن التطور بالتكنولوجيا بصفة دورية، والكويت تقوم بمواكبة هذا التطور الدولي، ولأن الجريمة متطورة من ناحية تزوير وتزييف وثائق السفر ولسد هذه الثغرات تقوم القيادة بمواكبة التطور لسد الثغرات التي من الممكن أن تستغل من ضعاف النفوس كما ان البصمة «البيومترية » من أحدث البصمات عن سابقاتها لأنه يتم أخذ جميع البصمة الحيوية وهي بصمة الوجه والعين واليد والتوقيع الإلكتروني وكذلك الصورة الشخصية للاستفادة من أي مشروع مستقبلي تكنولوجي لوزارة الداخلية لتسهيل إجراءات خدمة المواطنين والمقيمين والزائرين للكويت وأن هذا المشروع كما ذكرنا سابقا مشروع وطني وعليه اهتمام من القيادة العليا في وزارة الداخلية ومدعوم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية



ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد.



ونرجو من إخواننا المواطنين والمقيمين أخذ المعلومة عن البصمة ومن هو المطلوب ان يخضع للبصمة وعدم الالتفات إلى الشائعات المنتشرة، حاليا، فأخذ البصمة لمواليد 2002 وما قبل للقادمين للبلاد فقط وليس مطلوبا لمغادري البلاد.



قسم إصدار التأشيرات الفورية في المطار.. ما عمله الأساسي؟ وكم دولة تمنح رعاياها التأشيرة او الفيزا الفورية؟



٭ يوجد قسم التأشيرات في المطارات الأربعة، وتوجد 53 دولة يتم منح رعاياها في المنفذ مباشرة سمة الدخول للسياحة حسب الشروط، وكذلك لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من المهن المعتمدة حسب القرار الوزاري 2030/2008 وهي مهن عالية التقدير، أو عن طريق الموقع الإلكتروني من موقع وزارة الداخلية.



هل هناك خطة لمواجهة موسم السفر خلال فصل الصيف؟



٭ نعم، هناك خطة دورية للمواسم مدروسة بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني حسب الرحلات وعدد الركاب بالطائرات، هناك مواسم معروفة وهي موسم عطلة الصيف وموسم الحج وشهر رمضان وعطلة الربيع والأعياد، نقوم بتكثيف القوة وتقليل الإجازات لمواكبة هذه الكثافة ويتم تشغيل جميع الكاونترات.



كم «كاونتر» لاستقبال المسافرين القادمين ومغادري البلاد؟



٭ توجد حاليا دراسة لأعداد الكاونترات لاستيعاب حركة الطيران، وفي الوقت الحالي هي مناسبة لسياسة الأجواء المفتوحة وخلال التوسع وإنشاء المطار الجديد تتم زيادة أعداد الكاونترات لاستيعاب اكبر عدد من المسافرين.



هل هناك نية في توسيع أو زيادة عدد «كاونترات» الجوازات؟



٭ حاليا لا توجد نية لأن الكاونترات الحالية تغطي وتقوم بالواجب ولا توجد اي عوائق.



ما أبرز المشاكل التي تواجهونها خلال عملكم؟



٭ هناك بعض الملاحظات، هناك بعض المواطنين لا يدققون بصلاحية الجوازات ومدى قبول الصلاحية لقبولها في الدولة الأخرى، وعدم الانتباه للفيزا للدولة المغادرة إليها، حيث يوكل المسافر الى المندوب السياحي دون التدقيق في الجوازات ويجب مطابقة بيانات الجواز مع البطاقة المدنية من حيث الاسم ورقم الجواز، كما نعاني من بعض المسافرين الذين يأتون للمطار وينسون الجواز في المنزل لذلك على المسافر التأكد.



هل تطبيق «هويتي» معتمد في عملية السفر والعودة للوافدين؟



٭ نعم، تطبيق هويتي معتمد للمقيمين ومرافقيهم القصر كبديل للبطاقة المدنية خلال رحلات السفر المغادرة والقادمة.



ما مدى تعاونكم مع الجهات الأخرى في المطار؟



٭هناك تعاون بين إدارة الجوازات والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية، وهناك اجتماعات دورية بيننا عبر لجان دائمة او عن طريق لجنة شركات الطيران لوضع الخطط المناسبة وتبادل الآراء والمقترحات ومعالجة السلبيات.



هل هناك إحصائية شهرية لأعداد المسافرين المغادرين والقادمين الى البلاد؟



٭ تم عمل إحصائية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية لعدد المسافرين القادمين والمغادرين للبلاد ترفع لمكتب الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود.



نسمع بين الحين والآخر عن هروب مطلوب عبر المطار ما مدى صحة هذه الأخبار؟ وما إجراءاتكم تجاه الموظف الذي سمح له بالهرب؟



٭ في حال حدوث هذا الأمر يتم تحويل الموظف المذنب الى الجهات الرقابية للتحقيق وتحديد سبب الخطأ، هل كان بقصد أو دون قصد وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



هل موظفو الجوازات لديهم الخبرة والفطنة الكافية لكشف الجوازات المزورة؟



٭ موظف جوازات المطار يخضع لدورات تدريبية مكثفة وموضوع الشك تكون نسبته بين موظف وآخر، وهناك توجيهات لرفع مستوى العمل وهذه الدورات بالتنسيق مع مركز التدريب التخصصي بقطاع أمن المنافذ والحدود.



ما آلية ضبط مسافر مطلوب للعدالة يحاول الخروج عبر المطار؟



٭ يتم التدقيق عن طريق الحاسب الآلي وفي حال وجود شخص مطلوب لأي جهة يتم التحفظ عليه ونقله مخفورا لتسليمه للجهة الطالبة له.



هل هناك جنسيات ممنوع دخولها البلاد؟ وهل هناك جنسيات تحصل على الفيزا عبر المطار؟



٭ كما ذكرنا سابقا لدينا رعايا 53 دولة يتم منحهم في المطار حسب 2030/2008 وهناك بعض الجناسي تحتاج موافقة من قبل وزارة الداخلية.



ما أبرز المشاكل التي يتعرض لها المسافر؟



٭ ننصح المواطن بالتدقيق في الجوازات والحضور إلى المطار بوقت كاف حتى لا يتم إلغاء سفره بسبب إغلاق كاونتر الطيران، وبدخول موسم الصيف الرجاء التدقيق والتنسيق مع شركات الطيران للتأكد من المتطلبات.



وهل تعانون من نقص في عدد موظفي الجوازات؟



٭ في الوقت الحالي عدد الموظفين كاف، لكن ضمن الخطة المستقبلية وبعد افتتاح المطار الدولي الجديد والذي من الأرجح ان يفتتح خلال السنوات المقبلة نحتاج إلى زيادة أعداد الموظفين، وذلك لتغطية الاحتياجات الخاصة في المطار.