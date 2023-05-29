حنان عبدالمعبود



نظم معهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤخرا ندوة علمية بعنوان «التشخيص الدقيق للمصابين بالاختناق التنفسي أثناء النوم»، وهي الندوة الثانية التي تعقد في المعهد، حيث حاضر فيها نخبة من المختصين والباحثين في هذا المجال من الكويت وهولندا، من بينهم المستشار الزائر البروفيسور نيكولاس ديفارايس، والرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث البروفيسور فهد الملا، ود.عبدالمحسن التركي ود.محمد أبوفرحة ود.جهاد أبوبكر من المعهد، وبحضور السفير الهولندي بالكويت لورينس ويستهوف ومدير عام المعهد د.قيس الدويري.



وأقيمت الندوة في مقر معهد دسمان للسكري، وحضرها عدد من المختصين في الجهاز التنفسي واضطرابات النوم والأنف والأذن والحنجرة وأبحاثها، وتم التطرق للعديد من الموضوعات ذات الصلة، من بينها مدى حجم وانتشار مشكلة الاختناق التنفسي أثناء النوم ومدى تأثير وخطورة المشكلة وعلاقته بمرض السكري بالإضافة إلى التحديات التي نواجهها بالكويت في تشخيص وعلاج واكتشاف مؤشرات حيوية لهذه الحالة وكذلك ارتباطها بالسمنة. وفي الختام، تمت مناقشة أحدث التوصيات للحد من هذه المشكلة الصحية وما قد يترتب عليها من مضاعفات على رأسها مرض السكري من النوع الثاني. جدير بالذكر، أن الاختناق التنفسي أثناء النوم يسهم في حدوث أمراض القلب وضغط الدم وغيرها من الحالات المرضية على المدى البعيد في حال لم تتم معالجته، بما فيها مرض السكري من النوع الثاني، حيث إن الاختناق التنفسي أثناء النوم يفاقم من مشكلة مقاومة الأنسولين ما يعيق التحكم في السكري بالشكل المطلوب.