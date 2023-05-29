كرَّمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار وزيرة الشؤون ووزيرة شؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي، وذلك بمنحها وسام «أنت مؤثر» تقديرا لدورها وجهودها في دعم قضايا المبتكرين والمرأة. جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة وفد الجمعية برئاسة رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب. وأشادت الثلاب بدور الوزيرة في تحقيق مخرجات أعمال الدورة 67 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (CSW) والتي أقيمت تحت عنوان «تعزيز الابتكار الشامل والتغيير التكنولوجي لتمكين النساء والفتيات وخلق مساحات رقمية أكثر أمانا». واستعرضت الثلاب ما قامت به الوزيرة مي البغلي خلال تمثيل الكويت في الطاولة الوزارية المستديرة والفعاليات المصاحـــبـــة واللقـــاءات البروتوكولية الكثيرة التي قامت بها بكل جهد من أجل توصيل رسالة الكويت المشرفة للعالم. وأكدت أن وسام «أنت مؤثر» تمنحه الجمعية للذين لهم دور بارز في دعم الابتكار وتعزيزه، معربة عن اعتزاز الجمعية وتقديرها لجهود الوزيرة. وتخلل التكريم مناقشة مبادرة إطلاق حملة موجهة للسيدات والفتيات للابتكار بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون، وكذلك رعاية ودعم بعض الاختراعات الحاصلة على براءات اختراع من مكتب البراءات الأميركي والتي أثبتت جدارتها وتم تطبيقها عمليا.