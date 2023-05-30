

أهدى رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد درعا تذكارية لرئيس نادي الكويت خالد الغانم بمناسبة إنجاز نادي الكويت بتحقيق اللقب الـ 18 لدوري زين لكرة القدم في تاريخه لينفرد بصدارة الأندية الكويتية.



وقال المقصيد، خلال حفل تتويج الفريق عقب انتهاء مباراته مع كاظمة بحضور عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونائبه للشؤون المالية والإدارية أحمد عقلة، «نادي الكويت منظومة متكاملة برئاسة خالد الغانم رئيس النادي عملت بكامل طاقتها خلال الموسم الحالي لتحقيق هدف الفوز باللقب وتحقق لها ما عملت من اجله».



وأضاف «خالد الغانم رئيس نادي الكويت يعد من الداعمين للاتحاد المدرسي خلال الفترة الماضية لإيمانه بهذا المشروع الوطني وبالرؤية التي وضعها مجلس الإدارة مواهبنا في مدارسنا 2021-2026 والتي بدأت تظهر نتائجها عقب السنة الثانية، وخلال أيام قليلة ستنطلق الأنشطة والفعاليات الصيفية «صيفنا في مدارسنا» الذي يحظى بدعم كبير من قبل المسؤولين لشغل اوقات الشباب الرياضي من طلاب وطالبات المدارس بجانب رفع مستواهم الفني والبدني وتطوير أدائهم لدعم خطة الاتحاد».



كما قدم الغانم درعا تذكارية للمقصيد يحمل شعار نادي الكويت ورقم 18 الذي يشير إلى انجاز نادي الكويت الذي تحقق مؤخرا.