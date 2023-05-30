انخفضت أسهم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم قرابة 30% في بورصة فرانكفورت، وذلك بعد يومين من خسارة نادي اقليم الرور لقب الدوري بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ.



وخسر النادي نسبة 29.7% من اسهمه إلى 4.14 يورو، بعيدا عن مؤشر داكس الرئيسي الذي ارتفع بنسبة 0.20%.



وتوجب على دورتموند، متصدر «البوندسليغا» بعد 33 مرحلة بفارق نقطتين عن ميونيخ، الفوز من أجل الظفر باللقب التاسع في تاريخه والأول منذ عام 2012 ووضع حد لهيمنة النادي «البافاري» في المواسم العشرة الماضية.



ولكن في «نهائي» درامي خلال المرحلة الـ 34 والأخيرة، تعادل دورتموند على أرضه أمام ماينز 2-2، في حين فاز بايرن في الدقائق الأخيرة على كولن 2-1، ليستعيد المركز الأول بفارق الأهداف ويحرز اللقب للموسم الحادي عشر تواليا.



وتراجع سهم بوروسيا دورتموند بشكل حاد بعد صعوده 32% الأسبوع الماضي إلى 5.93 يورو، وهو أعلى مستوى له منذ خريف 2021.