

بيروت ـ ناجي شربل



لم تنته بطولة الكرة الطائرة في أرض الملعب، اذ تعطلت المباراة الخامسة الفاصلة على اللقب بين سبيد بول شكا بطل النسخ الأربع الأخيرة وضيفه الأنوار الجديدة في قاعة حامات بساحل البترون (شمال لبنان)، والنتيجة تشير لتقدم سبيد بول 2-1، اذ انسحب لاعبو الأنوار من الملعب احتجاجا على الكرة الأخيرة التي انتهى بها الشوط الثالث 29-27 في مصلحة أصحاب الأرض. وجاءت المباراة صاخبة، تقدم فيها الضيوف 26-24 ثم عادل أصحاب الأرض 25-22 وتقدموا 29-27.



ولم يحصل التتويج في أرض الملعب، وعقدت اللجنة الإدارية للاتحاد جلسة طارئة في بلدة البترون القريبة من الملعب، وقررت إعادة المباراة في 31 مايو، على أن يحدد المكان والتوقيت لاحقا وتقام من دون جمهور.



إلا أن رئيس سبيد بول عضو الاتحاد خليل كفوري رفض قرار اللجنة الإدارية، وقال إن الأمر لا يعني ناديه «لأن الأنوار انسحب من المباراة وأبلغ الحكم الدولي حنا الزيلع بذلك». وذكر أن نجم الفريق الأرجنتيني الأصل كريستيان عساف غادر البلاد لانتهاء عقده مع الفريق للموسم الحالي «وكنا أبلغنا الاتحاد مسبقا بضرورة إنهاء البطولة قبل 28 مايو».



وجاء تعطيل المباراة ليوجه ضربة قاسية غير مستحقة للكرة الطائرة التي سجلت عودة لافتة، وجذبت نقلا تلفزيونيا تحول مادة تنافس بين محطتين كبيرتين في البلاد، وذكر البعض بانسحاب نادي الأنوار سابقا من الدور النهائي في العقد الماضي قبل انطلاق مباريات النهائي أمام البوشرية في 2008 «ما ألحق ضررا كبيرا باللعبة وبتسويقها تلفزيونيا» بحسب رئيس الاتحاد وقتذاك المحامي وليد يونس.



والى كرة السلة، فقد شارف النادي الرياضي بيروت استعادة لقبه الذي خسره العام الماضي لمصلحة بيروت فيرست كلوب، بعدما تقدم منافسه دينامو لبنان 3-1 من 7 مباريات ممكنة في الدور النهائي. وكسر الرياضي أفضلية الأرض لمنافسه بفوزه عليه في قاعته في ثالث مباريات الدور النهائي، ويتطلع إلى تكرار الأمر في المباراة الخامسة والتتويج في قاعة «روكلاند أرينا» على طريق مطار بيروت الدولي.



إشارة إلى أن نهائيي بطولتين كبريين في لبنان لم ينتهيا هذا الموسم في أرض الملعب، ذلك انه قبل الكرة الطائرة، انسحب الأنصار من مباراته الفاصلة في ختام الدوري العام الـ 63 لكرة القدم أمام العهد في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.