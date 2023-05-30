حقق منتخب الكويت للموتوسيرف ممثلا بلاعبي نادي الرياضات البحرية ميداليتين ذهبية وفضية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للاتحاد الدولي (UIM)، التي اختتمت منافساتها أول من أمس في ألمانيا.



وحصل كل من حمد الحداد على ذهبية فئة الناشئين، وفارس رمضان على فضية الفئة نفسها.



وقال رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي في تصريح صحافي، إن الجولة الأولى التي انطلقت أمس واستمرت يوما واحدا شهدت منافسات قوية بين 102 متسابق مثلوا 32 دولة، مشيرا إلى ان الجولة الثانية من البطولة ستكون في يونيو المقبل بمدينة رودي في إيطاليا.