

القاهرة - خديجة حمودة



تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية من طراز (MEKO-A200)، والتي تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية.



وقام قائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوة برفع العلم المصري على الفرقاطة «القهار»، والتي تعد الثانية من أصل أربع فرقاطات من طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدينة (Bremerhaven) الألمانية، بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصري بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية (TKMS) المصنعة للفرقاطة «القهار».



وألقى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات البحرية الألمانية وشركة (TKMS)، معربا عن تقديره للتعاون المثمر بين القوات البحرية المصرية والألمانية، والذي يأتي في إطار خطة التطوير والتحديث التي يشهدها الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.



وتمتاز الفرقاطة «القهار» متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمنزلة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.