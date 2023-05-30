بيروت - أحمد عز الدين



أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان قانون الطاقة المتجددة الذي يسهم في عدم الاعتماد على معامل الانتاج التقليدية من خلال توفير ثلث حاجة لبنان من الكهرباء.



وسيعرض النائب كنعان حيثيات القانون وأهميته الإصلاحية والمالية وما يوفره على الدولة والمواطنين وكيف سيسهم في تأمين الطاقة الكهربائية، في مؤتمر صحافي يعقده بمجلس النواب اليوم. ويعتبر إقرار القانون خطوة أساسية في تطبيق التزام لبنان تأمين 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.



ويضع هذا القانون أساسا لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة فقط من خلال وضع المبادئ الرئيسية لتنفيذ المشاريع باستخدام نظام التعداد الصافي بجميع أشكاله، وبيع وشراء الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات مباشرة لشراء الطاقة.



وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب كنعان، وبحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير المال يوسف خليل ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، وأكثر من 20 نائبا، إضافة إلى مسؤولين في المؤسسات المعنية.