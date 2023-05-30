الحسيني: المؤسسات يجب أن يكون لديها فريق متخصص لمواكبة متطلبات التكنولوجيا

رزوقي: التكنولوجيا أتاحت الفرصة لـ«الخطوط الكويتية» للوصول إلى العملاء



عاطف رمضان



في اليوم الثاني من فعاليات الملتقى الاعلامي العربي في دورته الـ18 الذي أقيم تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، عقدت جلسات الملتقى، وكانت من بين هذه الجلسات، جلسة «تأثير التكنولوجيا في تطور واستدامة المجتمعات بمشاركة الرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي والرئيسة التنفيذية في شركة زين الكويت ايمان الروضان والمدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات بالكويت د. عمار الحسيني، وقد أدار الجلسة موسى الفرعي من عمان».



وقالت الرئيسة التنفيذية في شركة زين الكويت ايمان الروضان ان هناك علاقة وثيقة بين التكنولوجيا وتطور المجتمعات، مشيرة الى ان التكنولوجيا اصبحت عنصرا تمكينيا للافراد والمجتمعات وسرعت من وتيرة العمل والقدرة على التعلم والوصول الى الانترنت.



واضافت الروضان ان التكنولوجيا اصبحت مهمة وتستند اليها العديد من الخطط لدى المؤسسات الاعلامية وان تأثيرها واضح على جميع قطاعات الاعمال.



من جانبه، أفاد المدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني بأن التكنولوجيا اداة يستخدمها المجتمع وتؤثر على تطور المجتمعات مستدلا على ذلك بالتحول الرقمي في مجال الاعلام. واضاف ان هناك تحديات على سبيل المثال ان المؤسسة يجب ان يكون لديها فريق متخصص لمواكبة متطلبات التكنولوجيا، بالاضافة الى مدى استعداد الناس للتغيير على مستوى تطوير الخدمات الحكومية، موضحا ان جهاز تكنولوجيا المعلومات يقوم بهذا الدور ليعرض التكنولوجيا الحديثة. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي ان التكنولوجيا اتاحت الفرصة للشركة للوصول الى العميل والاستدامة وان التخوف من التكنولوجيا الآن يجب ان ينتهي وان 300 مليون وظيفة في العالم من الآن الى العام 2030 سوف تنتهي من الوجود مما يحتم المسؤولية في تعويض هذه الوظائف وخلق وظائف جديدة تواكب التغير في التكنولوجيا.