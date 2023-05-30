حصلت طالبة كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت هدى الصالح على الميدالية الذهبية ضمن مشاركة منتخب الكويت لرياضة الترايثلون في بطولة شرم الشيخ الدولية للعبة والتي تضمنت إقامة بطولتي «كأس أفريقيا» و«العربية» واختتمت أخيرا في مصر ضمن بطولة كأس أفريقيا، حيث إن نظام البطولة يسمح بمشاركة اللاعبين من خارج أفريقيا.



وحول رياضة الترايثلون، أوضحت الطالبة هدى الصالح أنها رياضة القدرة على التحمل، لأنها تتكون من السباحة، ثم ركوب الدراجة، ثم الركض المتواصل الذي تختلف فيه المسافات باختلاف السباق، معبرة عن سعادتها للوصول إلى هذا المستوى والفوز بالميدالية الذهبية بعد تعب وجهد كبيرين، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهتها خاصة قلة الخبرة في السباحة منذ الصغر ومحاولة تجاوز هذه العقبة بالتدريب والتركيز عليها أكثر من غيرها من الرياضات الأخرى، مضيفة أن جميع المشاركات الدولية تتم عن طريق الاتحاد الكويتي للترايثلون.



وشكرت الصالح جامعة الكويت على تعاونها في تذليل الصعوبات والمرونة التي تعاملت بها معها لرفع اسم الكويت، الأمر الذي ساهم في اجتهادها أكثر في الدراسة، كما شكرت منتخب الكويت للترايثلون وهيئة الرياضة ومحل extreme sports الذين جعلوها سفيرة لهم.



وفي الختام، تقدمت بنصيحة لزملائها الطلبة وهي البحث عن هواية وممارستها لمنح الطالب حياة خارج أسوار الجامعة والموازنة بينها، وشجعت الناشئين والمرأة بشكل خاص لتجربة رياضات جديدة.