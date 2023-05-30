وضعت اليابان امس دفاعات صواريخها البالستية في حالة تأهب وحذرت من أنها ستسقط أي قذيفة تهدد أراضيها، وذلك بعد أن أبلغتها كوريا الشمالية بأنها ستطلق قمرا صناعيا في الفترة بين 31 مايو و11 يونيو.



وقالت كوريا الشمالية المسلحة نوويا إنها استكملت تصنيع أول قمر تجسس عسكري لها، ووافق الزعيم كيم جونغ أون على الاستعدادات النهائية للإطلاق.



وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ واختبارات الأسلحة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية إن طوكيو تتوقع أن تطلق كوريا الشمالية الصاروخ الذي يحمل قمرها الصناعي فوق سلسلة الجزر الجنوبية الغربية لليابان مثلما فعلت في عام 2016.



وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين إن إطلاق أي صواريخ من جانب كوريا الشمالية سيكون انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تندد بأنشطتها النووية والصاروخية.



وكتب مكتب كيشيدا على تويتر «نحث كوريا الشمالية بشدة على الامتناع عن أي إطلاق»، مضيفا أن اليابان ستتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى وستفعل كل ما بوسعها لجمع معلومات من أي عملية إطلاق وتحليلها.



وانضمت كوريا الجنوبية إلى اليابان في حث كوريا الشمالية على إلغاء خطتها التي وصفتها بأنها «غير قانونية».



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان «إذا مضت كوريا الشمالية قدما (في عملية الإطلاق)، فسوف تدفع الثمن وتعاني».



وأضافت الوزارة أن كيم جن المبعوث الكوري الجنوبي الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية أجرى اتصالا هاتفيا ثلاثيا مع نظيريه من اليابان والولايات المتحدة.



وتابعت الوزارة أنهم اتفقوا على العمل المشترك الوثيق لقيادة رد موحد للمجتمع الدولي على تحرك بيونغ يانغ المزمع.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم تفقد في مايو منشأة عسكرية خاصة بالأقمار الصناعية.