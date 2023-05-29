سعد العلاطي وكيلاً مساعداً للميزانية العامة وخلود المطوع للشؤون الإدارية

مشعل القحص للتخزين ونظم الشراء وفهد المطوع وكيلاً مساعداً للمحاسبة العامة





أصدر وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير النفط وزير دولة لشؤون مجلس الأمة مناف عبدالعزيز الهاجري قرارات بتعيين عدد من الوظائف القيادية في وزارة المالية شملت تعيين كل من سعد عقله العلاطي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة، وخلود بدر المطوع وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الشؤون الإدارية، ومشعل منديل القحص وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع شؤون التخزين ونظم الشراء، و فهد سمير المطوع وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع شؤون المحاسبة العامة، وذلك وفقاً للمرسوم الأميري والقرارات الوزارية أرقام 35 و 36 و 37 و38 للسنة 2023 وتنفيذا للمرسوم الأميري رقم 92 لسنة 2023 وإيماناً بأهمية تعيين القيادات التنفيذية من الكفاءات من داخل الوزارة وعلى تراكم الخبرات فيها.