استقبل اللواء خالد عبدالله فهد نائب الرئيس لقطاع الوقاية صباح اليوم في مبنى قطاع الوقاية الرئيسي م.محمد الخالدي الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية.



وناقش في الاجتماع الاشتراطات الوقائية في المباني والمنشآت التربوية والادارية والتخزينية وأهمية صيانتها بشكل دائم لتكون جاهزة للاستخدام في حال الطوارئ .



وأكد اللواء خالد على دعم قوة الاطفاء لوزارة التربية فنيا وتذليل أي عقبات تعترض توفير الشروط الوقائية ووضع خطة وجدول زمني لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من أجل حماية الارواح والممتلكات وتحقيق الامن المجتمعي .



حضر الاجتماع عدد من مسؤولي قوة الاطفاء العام ووزارة التربية .