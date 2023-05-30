أكد مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض فالح المطيري أهمية دور الإعلام في نشر الوعي البيئي والتنموي لدى المواطن العربي.



جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري على هامش أعمال الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 برئاسة فلسطين وبمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.



وقال المطيري إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات مجلس وزراء الإعلام العرب خاصة ما يتعلق ببرنامج العمل لتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة والدليل الاسترشادي الشامل للإعلاميين والباحثين.



وأوضح أن هذا الاجتماع سبقه 3 اجتماعات بالإضافة إلى اجتماع لجنة التميز الإعلامي هذا العام حول الإعلام العربي ودوره في خلق الوعي البيئي لدى المواطن العربي «وهو ما يشمل الوعي بالتنمية المستدامة والحفاظ على الثروات العربية وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة الأجيال المقبلة في ظل الصراعات العالمية».



وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة تلقت العديد من المقترحات والتوصيات من بعض الدول العربية بشأن إمكانية تنظيم دورات تدريبية لتطوير مهارات الإعلاميين العرب في مجال التنمية المستدامة مع التركيز على خلق منصات إعلامية وحث وسائل الإعلام على نشر الوعي لدي المواطن العربي فضلا عن أهمية دور الإعلام الجديد المنتشر بين الشباب لإيصال هذه الرسالة.



وأكد المطيري ضرورة إيلاء مزيد من المتابعة الحثيثة لتنفيذ المشاريع والمبادرات في الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 من خلال إلقاء الضوء على ملفات ذات أولوية للمنطقة العربية كالأمن الغذائي والمائي بالموازاة مع الترويج الإعلامي لثقافة المواطنة.



وشدد على أهمية أن يكون الإعلام تشاركيا ومنفتحا على المواطنين بما يتماشى مع محددات الأجندة الأممية 2030 والالتزامات الدولية ذات الصلة بدءا بقرار الجمعية العامة الذي حدد يوما عالميا للإعلام التنموي منذ 5 عقود مع بروز هذا المفهوم في صلب الانشغالات الدولية.



ويناقش الاجتماع على مدى يومين الخريطة الإعلامية المذكورة ووضع السبل الكفيلة للآليات التي تسهم في تنفيذ الأنشطة المبرمجة والرامية بصفة خاصة إلى تحقيق الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة التي ترتكز على إرساء مبادئ الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تعزيز القدرات التنموية على واجهة العمل الإعلامي العرب المشترك تكريسا لدور الإعلام كشريك أساسي وداعم للعمل التنموي في المنطقة العربية.