اختير الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني البالغ 19 عاما ومحط اهتمام ريال مدريد الإسباني، أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2022-2023.



وكان بيلينغهام، الذي سجل ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة، أحد أبرز لاعبي الموسم لدورتموند الذي أنهى حملته بشكل درامي وحل ثانيا بنفس عدد النقاط مع بايرن ميونيخ الذي توج بطلا للمرة الحادية عشرة تواليا.



وبعد موسمه الثالث في الـ «بوندسليغا»، أثبت بيلينغهام نفسه لاعبا رئيسيا في هيكلية دورتموند، حيث خاض 31 مباراة على مدار 34 مرحلة، بينها 30 مباراة شارك فيها أساسيا.