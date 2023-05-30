يقبع حارس المرمى البديل لباريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني سيرجيو ريكو، في حالة «حرجة» بعد تعرضه لحادثة ركوب خيل، بحسب ما أكد النادي الباريسي.



وكان الإسباني البالغ 29 عاما على مقاعد البدلاء مع باريس سان جرمان الذي حقق لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1، قبل أن يتوجه إلى إسبانيا حيث وقع الحادث في إل روسيو.



وقال متحدث باسم النادي الفرنسي «إنه في حالة حرجة»، بينما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه «مستقر».



ونقل ريكو بمروحية إلى مستشفى «فيرغن ديل روسيو» في إشبيلية، حيث وضع على أجهزة الإنعاش، وفقا لقناة «كانال سور» المحلية ووكالة الأنباء الإسبانية «ايفي»، نقلا عن مصادر طبية.



وكتب نادي إشبيلية الذي لعب له ريكو سابقا، عبر حسابه على تويتر «نتمنى لك القوة والشفاء السريع».



لعب 24 مباراة مع باريس سان جرمان، وخاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإسباني.