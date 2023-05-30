عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان تعميما بشأن تعطيل العمل في الوزارة يوم انتخابات مجلس الأمة 6 يونيو على أن تعتبر الراحة يوم مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة. وقال السلطان في تعميمه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه:



أولا: تعطيل العمل بجميع قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها يوم الثلاثاء 6 يونيو مع اعتباره يوم راحة.



ثانيا: تعتبر الراحة يوم مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد، استبعاد أيام الراحة من مدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو تقييم الأداء تقييما فعليا او اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات.



ثالثا: على جميع قطاعات الوزارة العلم والعمل بموجبه.