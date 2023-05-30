عبدالعزيز الفضلي



أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، أن امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بالمدارس المتوسطة والثانوية تجري وفق الخطة الموضوعة وبمتابعة مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، وهناك إجراءات إدارية مشددة لمنع أي ظاهرة سلبية قد تؤثر على سير الامتحانات أو نتائجها.



وقال الوهيدة في بيان صحافي، إن قياديي ومسؤولي الوزارة يتابعون سير اللجان على أرض الواقع بشكل يومي، ويتم رفع تقارير مباشرة إلى الوزير لمتابعة العملية عن كثب، مع تطبيق صارم للوائح دون تهاون أو تراخ لحالات فردية أو جماعية تساعد على عرقلة سير عملية الامتحانات.



ولفت الوهيدة إلى أن إجراءات الوزارة في متابعة لجان الامتحانات منذ بدئها يوم 23 مايو الجاري لاقت ارتياحا كبيرا في الميدان التربوي من الطلبة والمعلمين الذين أشادوا بحسن التنظيم والحد من الظواهر السلبية التي كانت تظهر سابقا، إضافة إلى ردود الأفعال الإيجابية من أولياء الأمور، والذي يعكس حرص الوزارة على الخروج بنتائج امتحانات واقعية تعكس واقع الطلبة الحقيقي وتعطي كل طالب حقه من أجل المحافظة على جودة التعليم ومخرجات وزارة التربية.



وفيما جدد الوهيدة تأكيد الوزارة على تأمين أجواء مريحة نفسيا وبدنيا للطلبة في قاعات الامتحان والحرص على تأمين كل وسائل الراحة لهم، فإنه شدد في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق الإجراءات القانونية في حال وجود أي ظواهر سلبية تؤثر على سلامة عملية الامتحانات، مثمنا تعاون وتجاوب وزارة الداخلية في التفاعل السريع مع أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سير الامتحانات.



من جانب آخر، أصدر عدد من المناطق التعليمية جداول اختبارات الدور الثاني لطلبة المرحلة المتوسطة، حيث حددت انطلاقة موعد الاختبارات يوم الأحد 18 يونيو المقبل حتى 25 من الشهر نفسه



على ان تكون مواعيد اختبارات مواد خارج الجدول قبل الاختبارات الأساسية للدور الثاني، وفق ما تحدده الإدارة المدرسية، وقبل اعتماد النتائج وإضافة نصف ساعة (لطلبة صعوبات التعلم) لجميع المواد الدراسية، كما تمت إضافة (15 دقيقة) على زمن الإجابة في جميع المجالات الدراسية لتوزيع الأوراق والتأكد من عدد أوراق الأسئلة.