سجلت شنغهاي أمس أكثر أيام شهر مايو حرا منذ 100 عام، على ما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المدينة الواقعة في شرق الصين.



وجاء في منشور على الحساب الرسمي لمصلحة الأرصاد الجوية في منصة «ويبو» الاجتماعية «بلغت درجة الحرارة في محطة تشوغياهوي 36.1 درجة مئوية، محطمة رقما قياسيا يعود إلى 100 عام لأعلى درجة حرارة في مايو».



وتسبب تغير المناخ في زيادة احتمال حدوث موجات حر شديدة 30 مرة على الأقل في هذا البلد، وفقا لدراسة أجراها 22 عالم مناخ دوليا من مبادرة «وورد ويذر أتريبيوشن» ونشرت منتصف مايو. وفي وقت لاحق من بعد ظهر امس، ارتفعت درجة الحرارة في محطة المترو في وسط شنغهاي إلى 36.7 درجة مئوية، حسبما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية في المدينة الواقعة في شرق الصين.