محمد الجلاهمة



حذر مصدر أمني من رسائل تصل عبر الهواتف النقالة إلى مواطنين ومقيمين، تتضمن انه تم حجز موعد للبصمة «البيومترية»، وطلب فتح رابط مرفق في الرسائل، مؤكدا على ان هذه الرسائل احتيالية وقد تعرض الهواتف النقالة للاختراق والاستيلاء على كل البيانات المتوافرة بما في ذلك امكانية الاستيلاء على الارصدة البنكية، لافتا الى ان وزارة الداخلية رصدت رسائل جاء فيها «تم حجز موعد بنجاح ولعرض الحجز اضغط على الرابط»، لافتا الى انه بمجرد الضغط على الرابط قد يتعرض الهاتف الى التهكير، ومن ثم الاطلاع على البيانات، داعيا الى عدم التجاوب مع هذه الرسائل.

واضح المصدر ان الرسائل مصدرها في الغالب دول أخرى وتبدو محلية باستخدام تقنيات لدى عصابات نصب. من جهة أخرى، حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من تلقي رسائل مزيفة وطلبات دفع من خلال روابط وصفها بوست نشرته «الداخلية» عبر تويتر بالاحتيالية، وذلك من خلال الإيهام بوصول طرد وطلب دفع مقابل نظير إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك.