أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان الشقيق، حيث تعد الـ 13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك تحمل 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لـ «كونا» أمس إن الكويت ما زالت تواصل إرسال المعونات وطائرات الإغاثة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة السودانية.



وأضاف الزيد أن الجمعية ساهمت في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء والخيام للنازحين السودانيين بشكل عاجل وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني للعمل على توزيعها، موضحا أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وضمن الدور الإنساني الذي تؤديه الكويت في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية. وبين أن حملة «أغيثوا السودان» عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تهدف إلى مساندة الأشقاء في السودان في محنتهم والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية وتخفيف معاناتهم عبر توفير مستلزمات الحياة لهم.